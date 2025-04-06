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娛樂

胡定欣醫生男友曝光不覺被出賣 證胡杏兒老公愛擁抱「大家放大咗件事」

胡定欣戀情曝光狂收祝福 撐胡杏兒老公熱情舉動：大家放大咗件事

【明報專訊】43歲胡定欣去年公開與醫生男友戀情，但未透露男友身分。早前她被拍到與男友撐枱腳，男友原來是外科醫生陳健華，在尖沙嘴診所執業，亦是無國界醫生，曾參與救援任務。胡定欣昨晨參與慈善跑，表示沒收埋男友，只是不想刻意講太多。網上有自稱陳健華大學師弟，指胡定欣襯不起男友。她覺得幾有趣，男友說不認識對方，叫她不要在意。對於好姊妹胡杏兒的丈夫李乘德之前被指在夜店跟索女擁抱，胡定欣覺得是大家將事件放大。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

胡定欣與黃智雯、梁雍婷、鄭麗莎等以活動大使身分出席國際培幼會活動，為該會在尼泊爾的反人口販賣項目籌集善款。黃智雯跑3公里賽事，稱事前有練跑。她早前隨培幼會到尼泊爾探訪女童，「探訪她們給予愛之外，我還與她們一起做運動和跳舞，她們表現很開心，讓我感覺幸福。她們雖面對逆境，但仍能重新振作面對生活，眼中還充滿希望，希望大家面對逆境和不快時，都不要將事情放大」。

傳男友學弟嫌棄 定欣親解真相

胡定欣希望將籌得善款助養更多女孩，從而改變她們的命運。問會否與醫生男友陳健華一起去探訪？她說：「他的範疇與我不同，能力更加大，他是無國界醫生，落手落腳在醫療上幫助別人，我的責任是將探訪信息帶回來讓更多人知道，以及利用自己能力和方法幫助她們。」有指她將戀情保密擔心見光死，卻被人爆出，低調撐枱腳又被拍到，令「胡說八道」好姊妹說要緝兇，找出「二五仔」。問她有否找到「二五仔」？她表示沒「二五仔」存在，「其實我們一直有出街，沒有收埋，當天終於被記者跟到，便順其自然，我又不會刻意講太多」。她又搞笑問身旁的黃智雯是否那個「二五仔」。

提到有自稱是陳健華的大學師弟，在社交平台暗示胡定欣襯不起陳健華。她表示知道此事，「有問男友對方是誰，他說不認識。幾有趣，大家都關心我的感情生活，我收到很多好好的祝福。（男友有否安慰？）他叫我不要在意，亦不需要不開心或有什麼感受」。

黃智雯不催婚：開心便可以

黃智雯表示早知胡定欣與陳健華熱戀，她說胡定欣拍拖很大方，沒收埋。「真心替他們開心，好襯」。她沒有催胡定欣結婚，當年自己拍拖，姊妹們都給她好大自由度，稱開心便可以。胡定欣表示與男友未有結婚計劃。問她們另一好姊妹姚子羚傳與徐偉棟密運中？胡定欣扮傻說：「她拍拖嗎？我不知道，大家開心就好，無論工作或感情事。」

胡杏兒丈夫李乘德被影到生日前夕撇下太太，在其投資的夜店開派對狂歡，跟多名索女攬攬。問她們有否問候胡杏兒？黃智雯說：「最重要是他們有相處之道和方法，在我們眼中，他們好恩愛好sweet。」胡定欣說：「沒想過外界對這件事反應那麼大。我認識李乘德，知道他對朋友的態度，對朋友就是這樣。我們見面會擁抱，一見面就這樣，其實是大家放大咗件事。」

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相關字詞﹕黃智雯 陳健華 胡定欣

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