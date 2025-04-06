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娛樂

伙許賢蘇致豪開直播交代「試當真」停運原因 游學修稱自作孽 四度向haters道歉

【明報專訊】游學修、許賢及蘇致豪創辦YouTube頻道「試當真」，日前4月1日愚人節在社交平台宣布10月下旬停止運作，稱並非惡作劇。前晚他們開直播交代停運原因，游學修表示主因關乎大家身心健康，過去數年長期處於高壓狀態，是時候改變，在營運5年時結束好頭好尾。許賢表示停運是3人一同決定，希望外界不要只鬧游學修，要鬧就三個一齊鬧。游學修有話回應haters，並四度道歉，承認以前表達方式不太好，闖過很多禍及遇上很多公關災難，過去大半年自覺成長了，保證未來會繼續做好及改善。

YouTube頻道「試當真」2020年10月首播，至今訂閱人數有55.5萬，上載1781部影片，突然宣布停運令不少網民感驚訝。

前晚創辦人游學修（阿修）、許賢與蘇致豪齊穿著黑西裝開直播，透露停運原因，高峰時吸引逾萬觀眾收看，至昨晚觀看次數逾16萬。

停運因關乎大家身心健康

游學修表示停運是包括其他事情混合下所得結果，但主因是關乎大家身心健康。他稱近5年來長期處於高壓狀態，有完全停不到下來的感覺，認為是時候改變，加上「試當真」成員各有工作，環境亦有所改變，進入不同階段，故選擇在營運的第5年，好頭好尾結束。他們下了這個決定後，心情豁然開朗。提早半年宣布，希望讓觀眾及同事都有時間準備，呼籲有興趣的公司「快啲撬」他們的同事。

否認金主閂水喉 稱古天樂無價投資

談到財政方面，游學修表示這刻「還好」，但不是「好好」。有傳停運因金主閂水喉？3人齊聲表示沒有金主，大家所說的古天樂，曾參與一周年騷及校花校草騷，付出的是時間，是無價投資。

至於「試當真」10月下旬停運後，3人未有實質計劃，游學修透露會休息及與家人旅行，想好好生活。

許賢表示結束營運是他們3人共同決定，盼外界不要只鬧游學修，「我哋兩個（與蘇致豪）都是成年人，31、32歲，大家有不滿，3個都鬧，唔好剩係鬧阿修」。蘇致豪表示這幾年間好多變動，過得好不容易，要到決定停運一刻，才有從容感覺。

保證未來日子繼續做好自己

游學修準備一番說話回應haters，並四度道歉，他說：「既然都完，我想同所有討厭我的人，以至討厭『試當真』的觀眾講一聲，我係知道自己以前的表達方式不是咁好，我想為這些事同大家say sorry，我近來覺得這些是我作的孽，令『試當真』同我的團隊長期承受好多負面說話同聲音，我想同大家say sorry。」他直認之前闖過好多禍，遇上很多公關災難，「講過話會慎言謹行，我自問在這大半年，都過到自己嗰關，我覺得自己真的成長了，都想向不喜歡我的朋友say sorry，我保證在末來的日子，會繼續做好自己，會畀大家睇，我真的會改善，希望大家不要因為我，而對其他成員有不好觀感，請繼續支持他們，我鄭重同大家say sorry，希望大家明白我的心意，對唔住」。

餘下半年繼續有創作

游學修知道外界關心「試當真」旗下藝人未來的去向，稱跟一眾藝人有好好的溝通，會以藝人的利益為先。至於他的女友陳苡臻（Jessica）早已離開「試當真」，簽約另一間經理人公司。「試當真」餘下半年時間，他們表示仍有不少創作。

娛樂組

相關字詞﹕試當真 蘇致豪 許賢 游學修

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