【開箱】《寶物島》後段多「狗血」 朴炯植老戲骨鬥智鬥力

銀行密碼爭奪戰

《寶物島》由《金錢之花》李明熙編劇、《軍檢察官多伯曼》陳昌奎執導。全劇16集，昨晚播出第13集，下周迎來大結局。《寶物島》前段講述大山集團會長車強千（禹賢飾）的貼身秘書徐東柱（朴炯植飾），為人心思縝密且有過人記憶，深得車強千信任，甚至告知對方夾萬及金庫密碼。大山集團幕後「軍師」廉張先（許峻豪飾）曾是國家情報院長及法律系教授，人脈甚廣，在政商界影響力深遠，他一方面協助大山集團發展，又收受大山集團的賄款，用以支援政客的「黑金」。

車強千女婿兼大山能源社長許壹導（李海英飾）渴望掌管大山集團。他妒忌徐東柱，怕自己地位不保，於是聯同廉張先對付徐東柱。與此同時，徐東柱一直不知道同居女友呂誾男（洪華妍飾），實為車強千的外孫女。呂誾男為了鞏固自己在大山集團的地位，答應外公安排的政治婚姻，下嫁廉張先侄兒廉希澈（權秀賢飾），因此傷透徐東柱。

廉張先眼見徐東柱深受重用，勢成他「吞併」大山集團的絆腳石，故指控徐東柱盜竊大山集團財產，但東柱略施小技，反暗中偷換了廉張先用來儲存巨額賄款的銀行密碼，然後出海度假，遭許壹導槍殺，幸大難不死，卻失去記憶。東柱只記得自己名字叫「成賢」，為了找回記憶及身分，他再次回到大山集團。

朴炯植改戲路

《寶物島》劇情緊湊，最大看點是徐東柱、許壹導與廉張先三人之間的鬥智鬥力，他們為了獲得2兆韓圜（約107億港元）存款的銀行密碼而各出奇謀。廉張先靠強大人脈，勾結政商界，像「造王者」一樣，在背後操控韓國政壇及大集團。他名義上是巨額賄款的銀行管理人，還稱存款是「愛國基金」，但他早已當正是自己的財產。失去密碼後，他用盡各種方式逼東柱恢復記憶，但又想置對方於死地，人設略嫌矛盾。至於許壹導，一直渴望成為大山集團真正話事人，但暗殺東柱不果，後者反握有他企圖謀殺的證據。許壹導的繼女呂誾男一直懷疑後父殺害親生父親呂舜豪（朱相昱飾）。

朴炯植今次一改戲路，擺脫過往愛情劇角色，扮演深思細密、老謀深算的人，新鮮感十足，表現亦恰到好處。可惜劇集過於側重在男演員身上，女角色變得一無是處或愚蠢至極。洪華妍扮演的呂誾男，答應政治婚姻，但又不捨男友，出嫁數天便喊離婚，其後東柱尋找身世期間，發現自己可能是呂誾男同父異母兄妹，再加上突然出現會長車千強的私生子，令劇集變得狗血。