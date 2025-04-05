明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

控金賽綸遺屬 律師分析金秀賢勝算較大

【明報專訊】《殺手代父》金賽綸今年2月陳屍寓所，終年24歲，其遺屬上月透過YouTube頻道「橫豎研究所」（下稱「橫豎」）公開她15歲開始跟《淚之女王》金秀賢拍拖證據，要求後者承認戀情及道歉。金秀賢日前在記者會哭訴否認，稱女方成年後才開始交往，又指拍拖證據揑造，入稟控告「橫豎」及女方遺屬，索償120億韓圜（約6500萬港元）。韓媒引述法律專家意見，指金賽綸遺屬一方敗訴的可能較大，稱若金秀賢沒有違法，遺屬一方不僅面臨刑事處罰，還可能要承擔金秀賢的廣告及影視違約金。律師指金秀賢之前否認與金賽綸交往，不構成對後者誹謗，反而「橫豎」公開金秀賢「洗碗裸照」則屬犯罪，「公開的下身裸照打了格，若金秀賢有穿短褲，便是虛假陳述及誹謗，若他真是裸露下體，就是發布性騷擾影片」。律師又指「橫豎」多次表示有更厲害的照片及影片，若真有相關證據存在，「橫豎」便涉嫌恐嚇；若根本沒有，則是發布虛假信息及誹謗，同樣有罪。受訪律師稱由於金賽綸已離世，很難證明她從15歲開始與金秀賢交往，若無法證明金秀賢違法，他便不需要支付巨額遺約金，相關賠償或轉向金賽綸遺屬一方。

另有律師指即使未成年交往證據不屬實，從金賽綸遺屬立場，他們不認為這是虛假陳述，且以洗脫金賽綸污名為出發點，在庭上有利。

另一方面，曾與金秀賢合演電影《Real》的女團f(x)前成員Sulli，2019年10月自殺身亡，終年25歲。當年《Real》原由李政燮執導，其後與電影公司意見分歧，改由金秀賢的表哥李沙朗頂上導演之位。Sulli胞兄要求電影製作方Gold Medalist交代更換導演的真正原因；有傳李政燮挪用製作費，後者否認，自稱當年是新晉導演，連睡覺時間也沒有，並暗示製作方「即使拿錯一支筆，也被當作犯罪來打壓。」Gold Medalist方面暫未有回應。

文：蘇珮欣

相關字詞﹕金賽綸 金秀賢

上 / 下一篇新聞