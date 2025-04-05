控金賽綸遺屬 律師分析金秀賢勝算較大

另有律師指即使未成年交往證據不屬實，從金賽綸遺屬立場，他們不認為這是虛假陳述，且以洗脫金賽綸污名為出發點，在庭上有利。

另一方面，曾與金秀賢合演電影《Real》的女團f(x)前成員Sulli，2019年10月自殺身亡，終年25歲。當年《Real》原由李政燮執導，其後與電影公司意見分歧，改由金秀賢的表哥李沙朗頂上導演之位。Sulli胞兄要求電影製作方Gold Medalist交代更換導演的真正原因；有傳李政燮挪用製作費，後者否認，自稱當年是新晉導演，連睡覺時間也沒有，並暗示製作方「即使拿錯一支筆，也被當作犯罪來打壓。」Gold Medalist方面暫未有回應。

文：蘇珮欣