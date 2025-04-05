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娛樂

【娛樂場】黃詠詩獨腳戲《破地獄與白菊花》十一度公演

【明報專訊】黃詠詩編劇《香港式離婚》去年第五度公演賣到滿堂紅，其經典作品還有《破地獄與白菊花》，是她自編、自演、自資製作的獨腳戲。2008年首演，17年間公演10次，演出超過120場，她更憑此劇奪香港舞台劇獎最佳女主角（喜/鬧劇），奠定在本地劇壇女子獨腳戲的元祖地位。《破地獄與白菊花》（冰火重生版）將於5月第11度公演，最近加開6場，合共演出20場，尚有小量門票。

被道教打齋儀式深深震撼

黃詠詩早前在社交平台搞笑宣布加場：「對上一次演3星期已經係十幾年前，乜真係咁多人需要冰火咩？係咪想做死我啊！師公好睇得起我啊……」《破地獄與白菊花》源自她一段深刻經歷，她來自道教打齋家族，當年阿爺在這行業很高輩分，但她是受天主教教育長大。2006年祖母離世，她目睹了一場傳統道教打齋儀式，這場跨越生死、滿載文化衝突的世紀打齋，深深震撼了她，促使她展開為期一年的資料蒐集，並邀請香港殿堂級導演李鎮洲攜手合作，將這震撼與反思轉化為舞台上的力量，創作出這部笑淚交織的作品。

黃詠詩續以其獨有「八婆」式黑色幽默，一個人拖篋走到台上，帶領觀眾坐一趟情感過山車，穿梭靈堂，回到她嫲嫲的喪禮現場，在觀眾面前打一場齋，跟觀眾一起經歷當年那個懵懵懂懂、在靈堂嘻皮笑臉、「唔知自己做緊乜」的她，險些錯過道教打齋儀式美麗深意的故事。隨着故事層層展開，打齋儀式背後所承載的「掛念」與「生死牽絆」亦逐漸浮現，讓觀眾邊笑邊流淚，找到抒發情感的出口。

信葬禮真正意義是掛念

劇中提及冥王星的衛星卡戎（Charon），在希臘神話中是撐着船、引領亡者渡過冥河的船夫。黃詠詩憶起當年第一次在圖書館讀到關於卡戎的神話時，心頭一震，想到「阿爺打齋破地獄，不就正如這冥河船夫，帶亡者渡過另一個世界嗎？」多年後，她在創作《破地獄與白菊花》時，將這一絲記憶寫進劇中，耐人尋味的是，這部劇在2008年首演，那年正是冥王星被除名。她深信葬禮的真正意義在於掛念，「你死咗，有人掛。掛，是因為你曾影響過他們的生命，曾對他們有恩德。所以，他們會懷着感恩和珍重，把一枚金幣輕輕放進你已無氣息的口中。萬一真的有死後世界，真的有來世，他也希望你帶着這金幣，交給冥河船夫，平安渡過冥河，不至於成為無宗無主的野鬼。未了的今世之緣，或許能在來世再續，有緣再聚」。

王菀之重看多次：睇到喊住笑

這部橫跨17年的女子獨腳戲，見證黃詠詩的成長，也伴隨香港經歷、社會變遷。黃詠詩希望用她的黑色幽默，為觀眾在困惑和壓抑中找到情緒出口。王菀之看了多次重演，「我睇到喊住笑、笑住感動」。張敬軒也看過多次黃詠詩在舞台破地獄，「呢個女子係癲嘅。可唔可以教埋我破？我想學埋打小人」。梁祖堯形容為「打齋打到宇宙，破地獄破到心靈，好勁的一個劇！」

演出場地：香港演藝學院廖湯慧靄戲劇院

演出日期：5月8日起

相關字詞﹕破地獄與白菊花 黃詠詩

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