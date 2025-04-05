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娛樂

詹朗林告別《總有一瓣喺左近》

【明報專訊】《總有一瓣喺左近》是ViuTV少有的長壽節目，2018年首輯開始至今無間斷，「鬼王」潘紹聰是元祖級主持，現播映中的主持陣容為潘紹聰、岑樂怡與詹朗林（JJ），過往6年沒變動。前日JJ在社交平台突然公布最後錄影《總有一瓣喺左近》，要離開這節目，網民留言不捨。他寫道：「不經不覺拍咗《總有一瓣喺左近》6年，今日（3日）正式最後一廠，感恩遇上，讓多一些人認識詹朗林這位小薯仔，也見證自己人生中最大變化的幾年，有啲似一個6年嘅真人show。學佛久了，沒有太多離愁別緒，了無牽掛，萬緣放下，才可繼續走我應該要走的修行路。到站上車，到站轉車，到站下車，就是這樣。這個點巧合得完美，剛好明天要到日本考試，準備未來的修行，祝我好運。」

JJ提到會繼續做YouTube節目《鬼同你wewonwon》，並將會公布另有新拍攝工作。最搞笑是JJ這個跟節目道別的帖文，引來一個隱藏的靈異愛好者現身，鄧梓峰（十郎）留言：「我個個星期都追㗎！」還說要去講鬼古。JJ隨即約十郎為他的YouTube節目做嘉賓。

王頌茵回歸當主持

潘紹聰回覆《明報》稱《總有一瓣喺左近》仍會繼續，新加入的主持是王頌茵（Kathy仔），其實她早於第二季擔任這節目主持，今次是回歸節目。

娛樂組

相關字詞﹕王頌茵（Kathy仔） 詹朗林 總有一瓣喺左近

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