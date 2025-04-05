詹朗林告別《總有一瓣喺左近》

JJ提到會繼續做YouTube節目《鬼同你wewonwon》，並將會公布另有新拍攝工作。最搞笑是JJ這個跟節目道別的帖文，引來一個隱藏的靈異愛好者現身，鄧梓峰（十郎）留言：「我個個星期都追㗎！」還說要去講鬼古。JJ隨即約十郎為他的YouTube節目做嘉賓。

王頌茵回歸當主持

潘紹聰回覆《明報》稱《總有一瓣喺左近》仍會繼續，新加入的主持是王頌茵（Kathy仔），其實她早於第二季擔任這節目主持，今次是回歸節目。

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