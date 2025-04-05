張家輝劉俊謙化身《贖夢》角色謝票 陳慧琳全黑打扮突襲戲院 驚喜撐場

記者：林蘊兒

在《贖夢》飾演「蔡辛強」的張家輝昨日聯同飾演「文醫生」的劉俊謙，化身成病人與醫生同現身戲院謝票，兩人齊投入角色，由打扮、說話語氣及對白都跟足劇本，非常入戲；兩人手拖手進場，「文醫生」勸「蔡辛強」勿只顧看電話，又用聽診器為他診症。「蔡辛強」自言自語說：「導演問大家有沒有留意，蔡辛強老婆跳樓時，妝容點解變回正常？這是因為她在絕望一刻想到解脫方法，有過片刻清醒才去跳樓自殺。」

神秘人現身觀眾爆笑

此時，突然有個全身黑色打扮，戴黑超及黑色口罩的神秘人出現，說自己是隱形人，又指有人從瘋人院偷走。該神秘人清唱幾句《失憶周末》，接着三人一起跳舞。當神秘人脫下口罩及黑超，張家輝與劉俊謙即搞笑說：「原來係陳慧敏！」觀眾即爆笑，原來該神秘人並非陳慧敏，是陳慧琳。

劉俊謙繼續玩嘢，一手拉陳慧琳離場，又說喜歡聽她的歌曲《薰衣草》，懶理呆在戲院的張家輝，後者說：「無人理我！多謝大家來支持《贖夢》，希望大家有健康、有思想健康、身體健康和有快樂周末。」之後陳慧琳和劉俊謙返回戲院，與張家輝一起跟全場觀眾大合照，全程逗留約10分鐘，便趕往另一場繼續謝票。

《破．地獄》加長版上映 子華助攻

另外，《破．地獄》票房破紀錄外，在今屆香港電影金像獎獲18項提名，刷新近10年的提名紀錄。昨日上映《破．地獄》加長版，安排主創團隊穿梭戲院謝票。黃子華也在網上助攻，在社交平台上載短片，以結他自彈自唱為《破．地獄》宣傳，更親自改寫歌詞，留言：「四月四，再破地獄。寫幾句新詞，為各位入場前熱身。」

朱栢康憑《破．地獄》入圍金像獎最佳男配角，曾透露加長版中，自己飾演的郭志斌跟道生（黃子華）有更豐富的關係，又說有機會跟谷德昭合演。昨日加長版上映，原來戲中郭志斌搏命搵錢是跟谷德昭有關，後者可以幫志斌的孩子入讀國際名校，所涉費用是400萬元，志斌是為兒子拼命。有觀眾睇完加長版在討論區分享，認為道生、志斌及蓮姐的角色更立體，但也有認為分別不大。原版《破．地獄》將於4月21日在Disney+上線。