張天穎笑男友大懵 拒贈情侶手繩 朱芸編為《破．地獄》配樂考心思

【明報專訊】「香港流行文化節2025」本月展開，昨日女團Beanies其中兩名成員張天穎（Jaime）和黃健怡（Winky）化身導賞員介紹文化節的不同展覽區，當中包括漫畫區，兩人率先打卡留念。二胡才子兼陳泳伽男友朱芸編，還有林愷鈴及林一峰，為文化節的表演項目綵排。
Jaime自稱漫畫迷，童年收藏不少《老夫子》，認為漫畫角色部分服裝打扮，流傳多年後如今再度成為潮流。她又體驗做小手作，用線織成手繩，笑言不會送情侶手繩給男友ANSONBEAN，因對方大懵，好易遺失物件，寧願為他下廚，她說：「去年寫歌送給他，如他對我再好一些，就考慮再為他寫歌。」Jaime透露Beanies將會推出新團歌。Winky亦快將推出個人單曲，籲歌迷期待。
憑《破．地獄》奪亞洲電影大獎最佳原創音樂的朱芸編，即場演奏二胡。他表示首次跟Beatbox表演者合作玩音樂，是新嘗試，如同為《破．地獄 》做電影配樂，要將二胡結合道教的儀式音樂，非常考心思。提到為動畫電影《哪吒2》做配樂亦非常難忘，他說：「電影全長144分鐘，當中120分鐘是打戲，所以要用音樂配合連場打鬥場面，很高難度。」
記者：林蘊兒
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