高志森張同祖談《豪門夜宴》難忘事 許廷鏗迷上台灣牌 輸錢唔認「魚腩」

曾志偉稱昔日演藝界團結一心

高志森與張同祖1991年執導《豪門夜宴》，主要為當年華東水災籌款，形容過程似奇蹟般，「因為由幾名導演分開拍攝，故很短時間火速完成。當中有不少大明星助陣，如葉蒨文、王祖賢、梅艷芳等，連劉德華、毛舜筠亦自薦演出，曾志偉也有參與，製作成本只是70萬，電影上畫後籌得1200萬元善款」。

曾志偉認為反映那年代演藝界團結一心，每個大明星都不分你我，沒計較戲分多少，全民齊心發揮團結精神。

許廷鏗受訪時表示刻意模仿《家有囍事》周星馳，用閩南話唱《相逢何必曾相識》。之後唱《舊歡如夢》，亦是參考李克勤的舞步，他稱僅花10幾分鐘練習，估不到現場觀眾反應不俗。他稱喜歡看喜劇放鬆心情，近年也迷上打台灣牌，「不時與梁業（肥仔）和柳應廷（Jer）打牌，雖然小賭怡情，也向他們貢獻不少，但我不是『魚腩』，輸錢因肥仔規矩多多」。他本月推出新歌，會到東京逗留10多天拍攝MV。

提到鄭欣宜「神隱」一段日子？許廷鏗與對方保持聯絡，稱欣宜狀况正常。對於有傳欣宜患抑鬱症，又傳做了媽咪才突然玩失蹤。許廷鏗說：「兩樣也不是，看到她幾正常。」他相信欣宜有最新消息定會讓大家知道。

記者：林蘊兒