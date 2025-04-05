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娛樂

否認難頂貴租搬屋 林明禎聞Edan即落閘「唔好陰我」

林明禎否認難頂貴租搬離舊居 避談是否住近呂爵安
沈震軒避談有否繼續做Uber司機 稱獲公司支持未影響工作

【明報專訊】林明禎、譚凱倫、沈震軒、盧慧敏及傅明憲等昨日到沙田馬場出席全城狗狗行善日頒獎儀式。林明禎由馬來西亞來港發展順利，電影與廣告不斷，之前租住西營盤尚瓏400多呎連200呎平台的高層特色單位。有報道指林明禎疑受呂爵安（Edan）的緋聞影響，工作量減，承受不了貴租搬出。有網民稱香港樓價貴，連廣告女王也頂唔住。昨日林明禎回應租貴搬屋一事，澄清搬屋是嫌舊單位面積細。不過問她是否搬近緋聞男友Edan？她即時落閘說：「唔好陰我！」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

林明禎早前拍戲不小心仆倒至雙腳受傷，行路一拐一拐，她說：「其實小事，拍攝時跌親，雖然要縫針，但我覺得還好，因沒傷到骨頭，醫生手勢好，不怕留疤痕。」她說常一個人在家，一直想養狗陪伴，又怕無時間照顧。一個人在屋企好慘？她說：「唔慘，我鍾意Me Time。」

嫌舊居細 新居逾600呎連天台

對於報道指因頂不住貴租要搬離舊居。林明禎否認因租金問題，只是嫌舊居地方太細才搬，雖然想置業，但要求太高，要背山面海，又在馬來西亞住慣大屋，所以睇唔啱，唯有繼續租屋，她說：「舊嗰間真係太細，家人之前來港都問為何那麼細，故租約期滿就搵間大一點，新居較之前大兩百多呎，還有個兩百多呎的天台，因覺得這個天台好特別才租，但現在才知沒什麼用，因香港天氣不穩定，不時落雨及打風。」

天台是否用來跟Edan賞月談心？她笑說：「月光喺中秋節食月餅時睇。」是否搬近Edan？她即避談，「唔好陰我，睇在我受傷狀况下對我好啲啦！我搬咗去很多食肆的地方，叫外賣好方便，但不可以畀大家知道在哪裏，知道我又要搬了！」

譚凱倫想挑戰「女女」親熱戲

譚凱倫帶同12歲愛犬到場，稱家中還有一隻12歲愛貓，「其實養寵物真的要花很多時間，待寵物百年歸老我都要唞唞，可惜養得太好，應該有排等」。她在ViuTV新劇《三命》足本版有火辣親熱戲成為話題。她感謝已故形象指導余家安生前為其角色設計造型，對演出很有幫助，「好幸運曾獲他指點」。她稱在家中重看該場親熱戲也忍不住大嗌。是否滿意表現？她說：「我收貨，只是有個鏡頭眼神差一點，有少少遺憾，這場肉搏戲拍了10多小時，真的盡咗力。」她表示貼上乳貼演出已是最大膽，「如果有機會拍電影要露點，我會慎重考慮，機會是難得，有機會要把握，不過都要睇對手，都想嘗試挑戰同女仔拍親熱戲」。問盧慧敏能否接受大尺度演出？她說：「對我來講濕濕碎，自己沒有上下限，要不停推翻、突破再學習，這樣才有進步，機會不多，有機會都要試吓。」

沈震軒︰已無做Uber司機

沈震軒帶同愛犬到場，女友陳欣妍同行，但因皮膚敏感避見記者。早前沈震軒因揸網約車被網民發現惹熱議，他初時避談還有否繼續揸Uber，只表示沒有影響工作，公司亦很支持，「想不到引來這麼多爭議，不過好多司機朋友當了我男神，亦多了人認識我的真實性格」。有網民擔心他誤墮法網，他說︰「這個問題不是我去想，我在這方面不會說太多。網上的事，大家就當娛樂新聞去看，我要說的話已在影片裏說了。大家應該集中在正能量方面。」最後承認已無做Uber司機，現在專注自己投資的健身中心。

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相關字詞﹕呂爵安（Edan） 沈震軒 譚凱倫 林明禎

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