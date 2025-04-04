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娛樂

史嘉麗遭《侏羅紀》導演嘲片酬貴 茱莉亞羅拔絲演大學教授被看好問鼎奧斯卡

【明報專訊】美國影視博覽CinemaCon香港時間周一（31日）在賭城拉斯維加斯開鑼，前日輪到環球電影及亞馬遜介紹旗下即將上映的新片及拍攝計劃。其中最受矚目的包括群星主演《奧本海默》金像導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）新片《奧德賽》（Odyssey），雖然還未拍完，環球發行部主管占奧爾（Jim Orr）已形容該片為傑作，「荷馬（《奧》原作者）可能也為之驕傲」。《以你的名字呼喚我》魯卡加達連奴（Luca Guadagnino）執導新片《After the Hunt》講述大學校園的性醜聞，扮演教授的茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）被看好可問鼎來年的奧斯卡最佳女主角。「黑寡婦」史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）自認《侏羅紀》系列忠粉，就算得5分鐘戲分也願意接拍《侏羅紀世界：重生》。

基斯杜化路蘭憑《奧本海默》橫掃奧斯卡最佳電影等多個獎項後的首部作品，就是把古希臘詩人荷馬（Homer）所著的史詩《奧德賽》搬上大銀幕，講述特洛伊戰爭後奧德修斯（Odysseus）回家的漫長旅程及其經歷的種種冒險。演出陣容超豪華，足可拍三四部電影，包括《驕陽似我》麥迪文（Matt Damon）、《孤星淚》安妮夏菲維（Anne Hathaway）、《無聲絕境外傳：首襲日》雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）、《蜘蛛俠》系列情侶檔湯賀蘭（Tom Holland）和辛蒂雅（Zendaya）、《米奇17號》羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）和《不死軍團》查莉絲花朗（Charlize Theron）等，難怪電影還未拍竣，環球發行部主管占奧爾在CinemaCon已向一眾戲院商表示，《奧德賽》將會是「難得一見的電影傑作」，而且能讓原作者驕傲；據美媒報道，他說時看起來很嚴肅，但現場部分人可能覺得言辭太誇張，不禁笑起來。

《魔法壞女巫》下集片段公開

《魔法壞女巫》去年上映全球大收7.47億美元（約58億港元），成為歷來百老匯音樂劇改編電影的最佳票房成績，導演朱浩偉聯同兩名「女巫」主角辛菲亞艾利和（Cynthia Erivo）和亞莉安娜（Ariana Grande）現身CinemaCon介紹今年11月上映的下集《Wicked: For Good》，並放映部分片段；據悉《綠野仙蹤》經典角色Dorothy「現身」之外，還有亞莉安娜扮演的Glinda婚禮。雖然兩名女巫走向不同道路，但片段所見兩人仍是好朋友。

魯卡加達連奴帶同新片《After the Hunt》主角：《此刻的我們》安德魯加菲（Andrew Garfield）及《大熊餐廳》阿優艾德比利（Ayo Edebiri）到場宣傳，並公開首條預告片，故事講述茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）飾演大學教授，阿優扮演的學生控訴茱莉亞的同事安德魯性騷擾，茱莉亞努力應付混亂局面，同時過去的黑暗秘密正悄悄浮出水面。據悉茱莉亞片中以一頭金髮出現，魯卡會上形容該片是她從影以來的最佳演出；美媒亦指這部預計10月公映的新片，茱莉亞大有機會在來年的頒獎禮季節爭一席位。

愛瑪史東拍新片剃頭

金像影后愛瑪史東（Emma Stone）繼《爭寵》、《可憐的東西》和《憐憫的種類》後，在《Bugonia》再度與希臘導演尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）合作，CinemaCon前日亦放映了首條預告片，可見《美帝崩裂》謝西派蒙斯（Jesse Plemons）扮演的養蜂人，為愛瑪剃頭，一個頗令人反胃的特寫鏡頭出現後，愛瑪的造型看來不太像人類。看畢此預告片，也可解釋為什麽愛瑪早前出席公開活動剪了一頭極短髮，原來因劇情需要。

《俠盜一號：星球大戰外傳》加利夫愛德華斯（Gareth Edwards）執導的《侏羅紀世界：重生》，由「黑寡婦」史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）與《綠簿旅友》馬亞沙拉亞里（Mahershala Ali）主演，前日亦到CinemaCon放映最新片段及宣傳。史嘉麗自言一直是《侏羅紀》系列的忠實擁躉，能成為其中一員是畢生夢想，「過去15年一直聯絡相關人士，推薦自己可參演」，導演加利夫聞言打趣道：「她（片酬）太貴了。」史嘉麗續稱當知道《侏羅紀》重啓拍攝，於是直接找「侏羅紀之父」史匹堡（Steven Spielberg），「告訴他我可以演任何角色，就算頭5分鐘被吃掉也沒有問題」。加利夫再次打岔：「她在劇透。」場面搞笑。

另一方面，《Argo救參任務》賓艾費力（Ben Affleck）、《Barbie芭比》賴恩哥斯寧（Ryan Gosling）、《銀河守護隊》基斯柏特（Chris Pratt）、「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）前日亦到場各自為演出新片站台及介紹預告片段。《布達佩斯大酒店》韋斯安德遜（Wes Anderson）執導新片《The Phoenician Scheme》，由《毒網》男星班尼斯奧迪多路（Benicio Del Toro）主演，還有《玩具熊的五夜驚魂2》、《人工殺姬2》《接駁靈聲2》及《唐頓莊園》電影版最終章《Downton Abbey: The Grand Finale》亦分別在會上公開預告片。《七俠蕩寇誌》安東尼奎克（Antoine Fuqua）執導的米高積遜（Michael Jackson）傳記片《Michael》斥資1.5億美元拍攝，原定今年10月上映，現稱有機會延期，而且有可能把電影一分為二上映。

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