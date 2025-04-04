明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《花樣年華》25周年特別版增絕密片段 張曼玉梁朝偉現身便利店

【明報專訊】梁朝偉與張曼玉主演王家衛執導的《花樣年華》，2000年5月在康城影展登場，同年9月香港上映。梁朝偉憑此片封康城影帝，是首名獲此殊榮的香港男演員，更在香港電影金像獎、台灣金馬獎與歐洲、美加的國際影展橫掃多個最佳電影獎項。繼2021年重映後，今年為慶祝上映25周年，英皇戲院4月10日起獨家呈獻《花樣年華》25周年導演特別版4K。香港首映的「導演特別版」是史上最長版本，收錄9分鐘從未曝光珍貴片段，僅限戲院放映，是王家衛送給影迷最珍貴的「重逢禮物」。

王家衛期待新世代捧場

電影經頂級4K高清修復，觀眾將在大銀幕體驗最極致的聲畫質感，沉浸於王家衛獨樹一幟的電影美學世界。王家衛表示：「我們希望讓電影回歸影院，讓觀眾體驗到過去觀影的儀式感。花有重開日，春來香江逢。4月10日，只在影院。這次加長版讓觀眾有機會看到一個更接近我原來想法的版本，這是一次不一樣的久別重逢。」《花樣年華》導演特別版被譽為「史上最完整版本」，為影迷開啟全新觀賞角度。

王家衛不止延展了戲中故事的時間線，更讓周慕雲（梁朝偉飾）與蘇麗珍（張曼玉飾）在原有框架外展現愛情更豐富的面貌。新曝光的劇照中，張曼玉一改經典旗袍造型，以時尚服裝和梁朝偉現身便利店，充滿現代氣息。這段跨越時空的全新演繹，令人不禁好奇，當《花樣年華》來到21世紀，與1960年代的原版產生怎樣微妙的對話？被影評界譽為「21世紀最偉大愛情電影」的《花樣年華》，25年來持續吸引不同世代的觀眾，王家衛說：「電影是寫給時間的情書，每個時代的觀眾都能從中讀出不同的韻味，我十分期待新一代觀眾對這個版本的詮釋。」

多款限量禮物贈觀眾

為回饋觀眾支持，凡購買《花樣年華》25周年導演特別版4K戲票兩張，可獲贈限定版海報，VIP會員更可獲珍藏文件夾。購買特典場戲票的觀眾，入場時獲贈「電影特典」，包括《花樣年華》25周年「紅衣轉角版」A3海報、25周年「便利店版」A3海報、旗袍香薰片、限定紀念船票、珍藏版tote bag和香港獨家紀念立牌。

上 / 下一篇新聞