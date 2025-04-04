【娛樂場】《花樣年華》25周年特別版增絕密片段 張曼玉梁朝偉現身便利店

王家衛期待新世代捧場

電影經頂級4K高清修復，觀眾將在大銀幕體驗最極致的聲畫質感，沉浸於王家衛獨樹一幟的電影美學世界。王家衛表示：「我們希望讓電影回歸影院，讓觀眾體驗到過去觀影的儀式感。花有重開日，春來香江逢。4月10日，只在影院。這次加長版讓觀眾有機會看到一個更接近我原來想法的版本，這是一次不一樣的久別重逢。」《花樣年華》導演特別版被譽為「史上最完整版本」，為影迷開啟全新觀賞角度。

王家衛不止延展了戲中故事的時間線，更讓周慕雲（梁朝偉飾）與蘇麗珍（張曼玉飾）在原有框架外展現愛情更豐富的面貌。新曝光的劇照中，張曼玉一改經典旗袍造型，以時尚服裝和梁朝偉現身便利店，充滿現代氣息。這段跨越時空的全新演繹，令人不禁好奇，當《花樣年華》來到21世紀，與1960年代的原版產生怎樣微妙的對話？被影評界譽為「21世紀最偉大愛情電影」的《花樣年華》，25年來持續吸引不同世代的觀眾，王家衛說：「電影是寫給時間的情書，每個時代的觀眾都能從中讀出不同的韻味，我十分期待新一代觀眾對這個版本的詮釋。」

多款限量禮物贈觀眾

為回饋觀眾支持，凡購買《花樣年華》25周年導演特別版4K戲票兩張，可獲贈限定版海報，VIP會員更可獲珍藏文件夾。購買特典場戲票的觀眾，入場時獲贈「電影特典」，包括《花樣年華》25周年「紅衣轉角版」A3海報、25周年「便利店版」A3海報、旗袍香薰片、限定紀念船票、珍藏版tote bag和香港獨家紀念立牌。