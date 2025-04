姜濤留言「下輩子不是藝人」掀罵戰 193被拖落水 挺身發言護兄弟

記者:林蘊兒

攝影:鍾偉茵

姜濤4月1日愚人節應節開玩笑,在社交平台留言稱「希望下輩子不會再是藝人」,Hashtag了「愚人節快樂」。引得姜糖熱烈留言,「唔做會浪費」、「做NBA球員」、「你命中注定要做明星㗎」、「希望我下輩子還是姜糖」等。

網民斥姜濤不應隨便放負

不過姜濤的言論同時招來不少網民抨擊,有人留言:「睇得多就知你係嗰啲唔識感恩、不知足,同埋有被害妄想症嘅人,唔好好珍惜自己,對粉絲唔負責,身為藝人不保持自己形象,以為自己好紅任意放肆……」該網民還稱姜濤若不想當藝人,當初就不應該參加選秀節目入行,身為公眾人物不應該隨便放負。

姜濤翌日在Threads回應網民,寫道:「兄弟你太認真了……而且下世體驗吓第二啲人生唔係幾好咩,咁都要畀你鬧,你壓力好大喎。」留言再次掀起網民熱議,有人拖姜濤好友193落水,在該帖文標註193,留言:「3爺(193)你係咪偷咗你偶像(姜生)個acc?學埋你唔覆fans,覆Haters不特止,就連回覆內容都有d似3爺你。」被封「Haters教育家」的193隨即自認姜濤回應:「對哦,我是姜濤,我跟193交換了帳號玩啦!」

忠粉從加拿大回港為姜濤慶生

姜濤4月30日迎來26歲生日,姜糖一如既往為偶像生日應援,姜濤香港後援會由今日(4日)起至5月1日,分別在兩商場設置名為「Keung To The Sweet Diary」及「Keung To 430 Blossom Love」打卡場景,設多部夾公仔機和抽卡機,影相留念外,又可玩夾盲盒和抽閃卡。忠粉Jacqueline專程從加拿大回港為姜濤慶生,手捧「小姜姜」和「小濤濤」公仔合照,愛不釋手。

後援會今年首次製作動畫短片《The mini Keung Show》,Q版姜濤片中演16個角色,於場內大電視無間斷播放。為配合主題「The Sweet Diary」,場內設有7個充滿童真的打卡位,佈置包括籃球架、生日蛋糕、模擬家居sweet home等。現場擺放一部即影即有相機,有兩款動畫限定相框,粉絲可與偶像合照。姜糖又可即場親手D.I.Y.製作專屬姜濤手機電話殼,部分收益撥捐慈善用途,還出售印有Q版姜濤的流動充電池、旅行轉插和一套4款的A4文件夾等精品,供粉絲掃貨。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com