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娛樂

姜濤留言「下輩子不是藝人」掀罵戰 193被拖落水 挺身發言護兄弟

姜糖首次製作動畫短片賀「姜濤誕」 DIY專屬手機電話殼

【明報專訊】MIRROR成員姜濤4月1日愚人節在網上留言「希望下輩子不會再是藝人」惹是非，遭網民抨擊說話不當。他翌日回覆該網民，叫對方不要太認真，下世想體驗第二種人生都要被鬧，反問網民是否壓力好大。言論再掀熱話，有人稱姜濤帖文很有ERROR成員郭嘉駿（193）風格，問193是否代姜濤回覆，193隨即自認是姜濤，稱和對方交換了帳號。姜濤4月30日26歲生日，姜糖（粉絲暱稱）一如既往出錢出力為偶像生日應援，舉辦為期1個月的限定活動，又推出多款精品出售，部分收益撥捐慈善用途。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

姜濤4月1日愚人節應節開玩笑，在社交平台留言稱「希望下輩子不會再是藝人」，Hashtag了「愚人節快樂」。引得姜糖熱烈留言，「唔做會浪費」、「做NBA球員」、「你命中注定要做明星㗎」、「希望我下輩子還是姜糖」等。

網民斥姜濤不應隨便放負

不過姜濤的言論同時招來不少網民抨擊，有人留言：「睇得多就知你係嗰啲唔識感恩、不知足，同埋有被害妄想症嘅人，唔好好珍惜自己，對粉絲唔負責，身為藝人不保持自己形象，以為自己好紅任意放肆……」該網民還稱姜濤若不想當藝人，當初就不應該參加選秀節目入行，身為公眾人物不應該隨便放負。

姜濤翌日在Threads回應網民，寫道：「兄弟你太認真了……而且下世體驗吓第二啲人生唔係幾好咩，咁都要畀你鬧，你壓力好大喎。」留言再次掀起網民熱議，有人拖姜濤好友193落水，在該帖文標註193，留言：「3爺（193）你係咪偷咗你偶像（姜生）個acc？學埋你唔覆fans，覆Haters不特止，就連回覆內容都有d似3爺你。」被封「Haters教育家」的193隨即自認姜濤回應：「對哦，我是姜濤，我跟193交換了帳號玩啦！」

忠粉從加拿大回港為姜濤慶生

姜濤4月30日迎來26歲生日，姜糖一如既往為偶像生日應援，姜濤香港後援會由今日（4日）起至5月1日，分別在兩商場設置名為「Keung To The Sweet Diary」及「Keung To 430 Blossom Love」打卡場景，設多部夾公仔機和抽卡機，影相留念外，又可玩夾盲盒和抽閃卡。忠粉Jacqueline專程從加拿大回港為姜濤慶生，手捧「小姜姜」和「小濤濤」公仔合照，愛不釋手。

後援會今年首次製作動畫短片《The mini Keung Show》，Q版姜濤片中演16個角色，於場內大電視無間斷播放。為配合主題「The Sweet Diary」，場內設有7個充滿童真的打卡位，佈置包括籃球架、生日蛋糕、模擬家居sweet home等。現場擺放一部即影即有相機，有兩款動畫限定相框，粉絲可與偶像合照。姜糖又可即場親手D.I.Y.製作專屬姜濤手機電話殼，部分收益撥捐慈善用途，還出售印有Q版姜濤的流動充電池、旅行轉插和一套4款的A4文件夾等精品，供粉絲掃貨。

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