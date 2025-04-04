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娛樂

拍《俠醫》獲陳豪按摩 張曦雯大呼「好舒服」

俠醫｜陳豪陳茵媺被指似父女戀 讚老婆Keep得好：同佢有啲距離

【明報專訊】陳豪、張曦雯、劉佩玥及郭柏妍等昨日出席無綫新劇《俠醫》開鏡拜神。陳豪與張曦雯劇中再演一對，前者認為今次與張曦雯合作有不同化學作用，故不怕觀眾睇到厭。張曦雯透露角色經常跌親拗柴，獲陳豪按腳，大讚對方好手勢，按得好舒服。問到可有要求男友幫手排戲？她笑說：「不用！我有按摩椅。」陳豪稱有幫老婆陳茵媺按摩，但常被嫌棄，現在由大仔擔任按摩隊長，安排細佬及細妹幫父母按摩。

陳豪讚老婆陳茵媺keep得太天仙

提到有網民指陳茵媺保養得宜，與陳豪似「父女戀」。陳豪說：「其實我是正常的，只不過老婆實在keep得太天仙，年紀愈大keep得愈好，令到我和她好似有啲距離，我都要努力！」他稱今年無時間為老婆慶祝生日，遲些再安排二人世界旅行，為老婆補祝生日。有指張振朗獲無綫力捧取代他位置？陳豪表示開心見到對方攞獎，TVB也應該畀機會年輕人上位，「不要說取不取代，大家都要努力做出成績」。

劉佩玥色誘男人 郭柏妍節食減肥

劉佩玥與郭柏妍繼《奪命提示》後再合作，但今次完全沒有對手戲。劉佩玥表示因忙於開工休息不足，日前着涼至聲音沙啞。她透露劇中角色為求目的不惜色誘男人，會跟很多男拍檔演親密戲，預告有大膽戲分及性感造型。郭柏妍飾演陳豪的細妹，角色是患病泳手，最終離世，因要穿泳裝又要演病人，所以正節食減肥。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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相關字詞﹕郭柏妍 劉佩玥 張曦雯 陳豪 俠醫

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