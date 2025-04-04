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娛樂

新歌唱比賽《聲秀》限16至30歲 胡鴻鈞願為參賽者心理輔導

【明報專訊】TVB舉辦全新歌唱比賽《聲秀》。問到《聲夢傳奇》只辦兩屆是否可惜？曾志偉認為比賽就是這樣，就如落選港姐有些變成紅星，有些明明獲冠軍又不見了，不過每次比賽都給予參賽者機會，得到不同啟發，希望《聲秀》能發掘年輕人最有潛質的一面。

問到是否因《聲夢傳奇》參賽者年紀太細難控制？曾志偉說：「係！所以今次將年齡提高至16歲，因發覺可能會影響參賽者學業，就算比賽完，參賽者的參與度亦不是很高，因有些潛質不錯的，剛到18歲又話去外國留學，也不能阻止人留學。」

蘇永康、譚耀文、劉浩龍、胡鴻鈞、吳業坤、谷婭溦及冼靖峰等分別代表《新秀歌唱大賽》、《超級巨聲》及《聲夢傳奇》到場。

吳業坤：不要搞男女關係

胡鴻鈞表示最擔心年輕人未必能應付網上批評，願意為參賽者心理輔導，分享入行10多年面對這方面的心得。

吳業坤表示30歲老婆吳愛子唱歌難聽，故不會叫老婆參加，「如果老婆來，應該第一輪畀我叮走，她唱歌都幾差，鍾意跳舞多啲，如果有女團選秀節目，我會叫她與朋友組團參加」。他希望有機會指導參賽者，除了教唱歌技巧及如何放鬆，亦想提醒參賽者一定不要搞男女關係。

冼靖峰鼓勵朋友參賽

蘇永康表示當年參加《新秀》純粹希望見到張國榮與梅艷芳，笑稱如想感受電視城冷氣有幾凍，也可試試參賽，他曾擔任《聲夢傳奇》評判，大讚冼靖峰是其中一個很出色的小朋友，見到對方開始拍劇，也令他回想當年的自己，亦願意為新節目當導師或評判。冼靖峰表示有很多朋友以為會辦《聲夢3》，會鼓勵朋友參加這個節目。

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