魯振順申訴收入大減 曾志偉：留舊人 TVB已做到最好

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

無綫行政主席許濤日前召喚一眾藝人返公司聽取意見，據知有近百藝人出席，有傳資深演員魯振順向許濤表達意見長達10分鐘，且情緒激動，控訴被cut show收入大幅減少，甚至被《中年好聲音》歌手搶飯碗。

「無一個藝人可以做到老」

昨日出席《聲秀》記者會的曾志偉表示當日不在場，但有聽同事講，認為不是什麼特別新聞，因隨着年齡增長，很多藝人都要面對這問題，「我哋咁大間電視台，有咁多藝人，我自己都係一個年紀唔細嘅藝人，所以更加明白。其實TVB咁大個家庭已經好難得，一定係長江後浪推前浪，能保留到幾多舊人，TVB已經盡力做到最好。隨着年齡增長，工作量一定少，能夠適合嘅角色就更加少，所以開工日數自然少，工作量就會低咗！不過TVB仍然好有感情留住大家，就算簽一個show，起碼有TVB個名，喺出邊做嘢都會方便啲，其實無一個藝人可以做到老，大家明白事理就得。希望TVB陪住你成長，覺得有需要離開咪離開囉！」

不認同《中年》歌手搶飯碗

曾志偉稱不止TVB員工開工不足，整個行業都是這樣，「現在電影界開戲少到嚇死你，好多人已轉行揸的士，TVB已經是唯一一間日日開緊工，還能夠幫助業內有限的人數，但你話能不能照顧晒呢？好難，現在業界80%工作都在TVB，所以承擔好大，我自己作為藝人，最想照顧同行，但要面對現實是必然，有人有所得，亦有人有所失」。他不認為《中年好聲音》歌手搶飯碗，「這個行業就是這樣，就如有網約車亦有的士，究竟大家想坐邊架？其實無得講，是成個行業需求問題」。

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