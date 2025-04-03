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娛樂

【開箱】《穿越時空的初吻》 松隆子回到過去拯救丈夫

【明報專訊】《四重奏》松隆子與《長夜盡頭的微光》松村北斗合演的《穿越時空的初吻》，講述前者的丈夫離世後，意外獲得回到過去的機會，想盡辦法改變歷史，拯救亡夫。穿越時空題材屢見不鮮，此片勝在刻劃入微，笑中有淚。

《怪物》坂元裕二編劇

《穿越時空的初吻》講述結婚15年的神奈（松隆子飾）和硯駈（松村北斗飾），對彼此的愛意漸漸被生活磨滅，變成在同一屋簷下各有各生活的夫妻，甚至已準備離婚。硯駈為了拯救意外跌落地鐵路軌的小朋友而身亡，兩夫妻從此陰陽永別。丈夫離世後不久，神奈駕車穿過隧道，突然回到15年前與年輕的硯駈初次見面的一天。神奈為了改變硯駈的命運，多次穿越時空。

此片由坂元裕二編劇，《我的幸福婚約》塚原亞由子執導，前者寫過不少名作，包括日劇《愛母罪》、《離婚萬歲》、《四重奏》、電影《她和他的戀愛花期》等，更憑《怪物》拿下第76屆康城影展最佳劇本獎。此片也是坂元最拿手的戀愛、婚姻題材，他出名洞察力強，擅長將日常人際關係一針見血呈現出來，還不失幽默。新片也體現了這方面的特色，講述神奈穿過維修中的隧道回到過去，每次穿越均是回到同一時間點，即她與硯駈初次見面的一天。神奈為了不讓15年後的硯駈出現在肇事車站，希望透過與硯駈對話，改變他的想法及習慣。然而過程不順利，每當神奈講錯說話，她便會掉下硯駈，並說：「我重頭來過！」場面搞笑。另外，年屆45歲的神奈遇見20多歲的硯駈，要主動跟男方搭訕，如像「姊弟戀」，神奈也自嘲感覺似「出軌」，其實對方也是自己的丈夫，突顯二人既熟悉又陌生的感覺。

利用VFX技術回春

坂元裕二的劇本善於利用場景來表達主角的感情，電影初段描述神奈燒焦餃子，家裏一片混亂，即使沒有對白或哭喊場面，亦能滲透出她喪夫之痛。坂元裕二也細膩地描繪愛情，神奈經常誤穿硯駈的襪子，對她來說，襪子是包裹雙腳和保暖的必需品，與愛人分享這種貼身物，帶出其婚姻觀和生活方式。神奈與硯駈的感情轉淡時便表示「愛情就像一雙襪子的其中一隻，總有一天會消失」。

第四度與坂元裕二合作的松隆子，戲中短暫出現她20多歲時的樣貌，跟《戀愛世紀》時期可謂一模一樣。據悉片中利用VFX技術幫她「減齡」。松村北斗則化老妝演出，變身肥胖中佬，造型維妙維肖。現年47歲松隆子與松村北斗實際年齡相差18年，但合拍兼有火花。唯一不足是當硯駈得悉神奈是自己未來的妻子及自己15年後會死亡時，他火速接受事實，似乎不大合理。片中穿越時空雖改變不了硯駈離世的結局，但挽回了婚姻，二人直到最後也是恩愛夫妻，帶出人生只有一次，不要做令自己後悔的事。

上映日期：3月27日

相關字詞﹕日本電影 松村北斗 松隆子 穿越時空的初吻 開箱

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