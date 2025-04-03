明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

奇洛拍《殺神5》 甄子丹自導自演外傳

【明報專訊】Liongate電影公司前日在美國影視博覽CinemaCon宣布奇洛李維斯（Keanu Reeves）將回歸演出《殺神John Wick 5》，並繼續由查德史達赫斯基（Chad Stahelski）執導；另外，奇洛亦會為《殺神》前傳動畫獻聲。《殺神John Wick外傳：芭蕾殺姬》女主角安娜迪艾瑪絲（Ana De Armas）及導演連韋士文（Len Wiseman），前日亦到CinemaCon宣傳將於6月上映的新片。

在《殺神John Wick 4》扮演失明殺手「祈恩」的甄子丹，早前在港出席活動時透露將會執導一部西片，並會在香港和澳門取景，聲稱要把香港帶到全世界。Liongate前日在CinemaCon宣布，甄子丹將在《殺神John Wick》外傳中自導自演，並以「祈恩」一角為重心，該外傳將邀請《機械人之亂》羅馬尼亞導演（Mattson Tomlin）撰寫劇本，後者亦是《蝙蝠俠2》編劇。據報新片走港式動作驚慄片風格，預計今年稍後時間開鏡。

CinemaCon前日十分熱鬧，執導新版《超人》的占士根（James Gunn）帶同3名主角現身。金像影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）到場宣傳主演新片《One Battle After Another》，並形容該片無論在規模和各範圍方面均十分壯觀。憑《真的狠愛你》走紅的薛妮史維尼（Sydney Sweeney）、《新創大騙局》雅曼達施菲（Amanda Seyfried）、《痛愛完成式》班頓施佳納（Brandon Sklenar）及《凸務Madam》導演保羅菲（Paul Feig），則為新片《The Housemaid》站台，後者改編自暢銷小說，講述一名女傭鵲巢鳩佔的故事，並在會上公開首條預告片。

另一方面，《從前，有個荷里活》宣布拍「續集」，抽出片中畢彼特（Brad Pitt）扮演的特技演員角色Cliff Booth另拍新片，改由《七宗罪》大衛芬查（David Fincher）執導，並會在影視串流平台Netflix上架。

相關字詞﹕奇洛李維斯 美國影視博覽CinemaCon 殺神John Wick 甄子丹

上 / 下一篇新聞