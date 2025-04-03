奇洛拍《殺神5》 甄子丹自導自演外傳

在《殺神John Wick 4》扮演失明殺手「祈恩」的甄子丹，早前在港出席活動時透露將會執導一部西片，並會在香港和澳門取景，聲稱要把香港帶到全世界。Liongate前日在CinemaCon宣布，甄子丹將在《殺神John Wick》外傳中自導自演，並以「祈恩」一角為重心，該外傳將邀請《機械人之亂》羅馬尼亞導演（Mattson Tomlin）撰寫劇本，後者亦是《蝙蝠俠2》編劇。據報新片走港式動作驚慄片風格，預計今年稍後時間開鏡。

CinemaCon前日十分熱鬧，執導新版《超人》的占士根（James Gunn）帶同3名主角現身。金像影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）到場宣傳主演新片《One Battle After Another》，並形容該片無論在規模和各範圍方面均十分壯觀。憑《真的狠愛你》走紅的薛妮史維尼（Sydney Sweeney）、《新創大騙局》雅曼達施菲（Amanda Seyfried）、《痛愛完成式》班頓施佳納（Brandon Sklenar）及《凸務Madam》導演保羅菲（Paul Feig），則為新片《The Housemaid》站台，後者改編自暢銷小說，講述一名女傭鵲巢鳩佔的故事，並在會上公開首條預告片。

另一方面，《從前，有個荷里活》宣布拍「續集」，抽出片中畢彼特（Brad Pitt）扮演的特技演員角色Cliff Booth另拍新片，改由《七宗罪》大衛芬查（David Fincher）執導，並會在影視串流平台Netflix上架。