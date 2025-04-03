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娛樂

金秀賢再控「橫豎研究所」跟蹤騷擾罪

【明報社評】《殺手代父》金賽綸今年2月陳屍住所，終年24歲，其遺屬上月透過YouTube頻道「橫豎研究所」（以下簡稱橫豎）公開她15歲已跟《淚之女王》金秀賢拍拖的證據，要求後者承認戀情，並為女方停工期間追債7億韓圜（約370萬港元）一事道歉。金秀賢日前舉行記者會反駁，批評對方偽造手機通訊對話截圖，為他冠上戀童癖及「殺人」污名，強調自己在金賽綸成年後才開始交往，並入稟控告遺屬和「橫豎」誹謗，索償120億韓圜（約6350萬港元）。金秀賢所屬事務所Gold Medalist昨以跟蹤騷擾罪再起訴「橫豎」，並就後者日前公開的照片及信息逐一反駁。

「橫豎」其中一段影片顯示金賽綸2018年6月20日拍攝，當時金秀賢正服兵役，放假期間到女方家中品嘗辣雞湯。金秀賢方面指影片確在2018年拍攝，當時他當兵休假，但是女方到訪他與家人同住的寓所，他的家人也在場，而且兩人當時並非戀人。「雙金」滑雪合照，金秀賢稱並非「橫豎」所指2015年至2016年間拍攝，而是2020年初兩人與事務所同事一同外遊的照片，並公開同日與員工的大合照作證。至於聲稱是金秀賢為女友拍下的「牀照」，金秀賢稱是2019年12月金賽綸已滿19歲交往期間拍攝。「橫豎」昨晚直播期間，公開兩張金秀賢2017年傳給金賽綸的照片。

另一方面，曾與金秀賢合演電影《Real》的女團f(x)前成員Sulli，2019年10月自殺身亡，終年25歲，其胞兄日前透過社交媒體發文，要求金秀賢及其事務所Gold Medalist交代當年讓Sulli演出露點牀戲的來龍去脈。Gold Medalist昨發聲明指Sulli及其經理人公司當年在完全了解角色及裸露戲分情况下拍攝，絕無臨時加插牀戲及向女方施壓演出，並公開劇本及分鏡圖。至於替身問題，事務所稱電影沒安排任何替身演出，只有一名替演員試走位及燈光的臨時演員。事務所也否認金秀賢曾聯絡Sulli母親要求Sulli胞兄「收口」，稱不知道Sulli母親的聯絡方式。

文：蘇珮欣

相關字詞﹕橫豎研究所 金賽綸 金秀賢

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