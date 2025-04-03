曾演「蝙蝠俠」《盜火線》《壯志凌雲》 韋基馬肺炎病逝 享年65歲

1959年底生於洛杉磯一個基督科學教派中產家庭的韋基馬，跟金像影帝奇雲史柏斯（Kevin Spacey）是中學同學。據報韋基馬少年時代已立志向演藝方面發展，欲報讀倫敦皇家戲劇學院，但因時年17歲未符合入學年齡規定而被拒，他其後獲紐約茱莉亞學院戲劇系取錄，並成為最年幼的新生。韋基馬憑《烏龍大機密》在影壇嶄露頭角；伙拍湯告魯斯（Tom Cruise）演出《壯志凌雲》，全球收3.5億美元，韋基馬憑「冰佬」一角打響國際知名度；其後擊敗尊特拉華達（John Travolta）等演員贏得《火樂焚城》扮演搖滾樂隊The Doors主音Jim Morrison的機會。根據該片導演奧利華史東（Oliver Stone）所言，韋基馬不但外形跟原著人物相像，而且有好嗓子又能唱，開鏡前不但減肥，更背了50首The Doors的歌曲，努力模仿Jim的台風，就連後者的隊友也分不出兩人的聲線。雖然韋基馬從未獲得奧斯卡提名，但著名影評人Roger Ebert曾表示，「如果有個最被低估男主角殊榮，韋基馬在同代人中應該得獎」。1990年代是韋基馬的事業黃金時期，先後拍過《浪漫風暴》、《神偷俏佳人》、《盜火線》、《人魔島》、《俠聖》、《黑夜幽靈》及《相見是有緣》等，票房和口碑不一，卻給觀衆帶來深刻印象。1995年他更接替米高基頓（Michael Keaton）在《新蝙蝠俠：不敗之謎》扮演經典角色蝙蝠俠，跟妮歌潔曼（Nicole Kidman）、占基利（Jim Carrey）等有不少對手戲。

被指難相處 與導演不和

另一方面，韋基馬以在片場「難相處」見稱，《新蝙蝠俠》導演祖舒密查（Joel Schumacher）指他「不可理喻又幼稚」；《人魔島》導演尊法蘭根海瑪（John Frankenheimer）表明不喜歡他，「我不喜歡他的工作態度，以後絕不會與他再來往」。與他合演《相見是有緣》的美娜蘇雲露（Mira Sorvino）卻認為韋基馬非常專業也很溫文。韋基馬在一個訪問中提及此事時說：「當某些人批評我要求太高時，我認為只是掩飾他們沒做好某些事情的藉口。」

2014年韋基馬傳出患有喉癌，此後為專心治病甚少公開露面；遺作則是在《壯志凌雲：獨行俠》再次客串冰佬一角。不少圈中人留言悼念韋基馬，包括《盜火線》導演米高曼（Michael Mann）、佐斯布連（Josh Brolin）等。