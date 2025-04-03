《混沌少年時》Netflix收視三連霸 英語節目榜史上第9 勢升至五大

《混沌少年時》全劇4集，每集以一鏡到底拍攝方法講述一名13歲少年殺害同校女生，由被捕過程、警方調查、與心理學家會面，以至少年父母在事發後的反應與反思等。上月13日上架後，掀起青少年面對網絡欺凌、厭女暴力、自我價值偏差等的討論。

Netflix昨公布3月24至30日的一周收視，《混沌少年時》第3周上架，一星期仍錄得3040萬觀看次數，不但連續3周在英語節目榜稱冠，力壓分佔亞季的《白色官邸殺人事件》及競技真人騷《百萬秘寶攻防戰》，同時是上周Netflix最多人收看的節目。

事實上，《混沌少年時》截至上月30日，累計9670萬觀看次數，在Netflix史上十大收視英語節目榜，已踢走《柏捷頓家族：名門韻事》第2季，並力壓《怪奇物語3》，佔第9位。Netflix現行制度是計算節目上架首91天總觀看次數來定排名，《混》劇下周應可超越位列第7及第8的《暗夜情報員》及《逝者不安息》，兩劇累計觀看次數約9820萬，跟《混》劇相差不足200萬。排第4至6位的《柏捷頓家族：名門韻事》、《后翼棄兵》及《柏捷頓家族：名門韻事3》，順序分別錄得1.13億、1.12億及1.06億觀看次數，美媒預測《混》劇打入五大位置難度應該不大。

Netflix上周整體最多人收看節目亞軍是《生命清單》，以2440萬觀看次數在英語電影榜登頂；《電幻國度》及紀錄片《老千媽媽：跨國偽母騙案》則分佔亞季。非英語電影榜方面，韓片《來自誰的啓示》以690萬觀看次數蟬聯冠軍，印度電影《忘我狙擊》屈居亞軍，上架5星期的墨西哥片《邊境奇襲》則佔第3位。

舊劇《弱美男》佔亞軍為第2季造勢

改編美國作家哈蘭科本（Harlan Coben）同名懸疑小說的阿根廷劇《電視牢籠》（Caught），以820萬觀看次數在非英語節目榜稱冠。比較特別是佔亞軍的韓劇《弱美男英雄》，由限定男團Wanna One出身的朴志訓主演，講述其高中生角色對抗校園暴力的故事，該劇2022年已在韓國影視串流平台Wavve播出，並曾掀起熱話，成為該平台最高收視劇集之一。但《弱》劇3月25日才於Netflix上架，錄得670萬觀看次數，位列第2，力壓佔季軍的韓劇《苦盡柑來遇見你》。其實由於Wavve經營錄得虧算，所以《弱》劇第2季改由Netflix投資製作，並會於本月25日首播，首季提前一個月上架讓觀衆重溫，正好為第2季造勢。

另外，《弱美男英雄2》昨日公開首條預告片，講述朴志訓扮演的連始垠轉到新學校，故意成為「獨家村」，當出現新的朋友，連始垠慢慢敞開心扉，以旁白交代，「我都忘記了，有朋友就好」，他將再次與好友對抗校園暴力。另外，《閃亮的西瓜》厲雲、《苦盡柑來遇見你》李濬榮及《愛的迫降》劉秀彬均有份參演《弱》劇第2季。