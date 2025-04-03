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娛樂

【娛樂場】內地劇《黃雀》 視帝王浩信演配角難掩「戲場」

【明報專訊】 無綫視帝王浩信離巢後，主力發展內地市場，參演《黃雀》早前首播，雖然只是配角，飾演眼科醫生姜吉峰，性格虛偽、狡猾、好色且撒謊不臉紅，並以全普通話說對白，當中有些場口還以英語上陣，亮眼表現受關注。內地網民讚王浩信普通話很標準，切換語言表現自如，將角色塑造得更立體，「戲場」十足，展現視帝功力。有網民留言：「王浩信演得細緻入微，演員天賦和努力缺一不可。」

《黃雀》由郭京飛、秦嵐、祖峰、陳靖可、郭柯宇等主演，王小槍編劇，盧倫常執導，圍繞荔城火車站反扒（反制小偷）大隊偵破7大盜竊奇案，通過案件主線、角色前史雙線敘事，將鐵路警察、盜賊團隊與失主等多股勢力編織成網，除呈現緊張刺激的警匪追逐戰和激烈博弈外，還道出各式人物的酸甜苦辣人生，展現小人物的生存困境與人性掙扎。

反扒戰場勾畫人生百態

劇中火車站不止是反扒戰場，更是不同人物命運交匯點，經驗老到的鐵路警察郭鵬飛（郭京飛飾），有敏銳直覺和堅韌性格，與新人李唐（陳靖可飾）在荔城火車站調查一系列失竊案，憑專業能力逐漸揭開龐大的犯罪網絡。秦嵐飾演荔城火車站的醫生黎小蓮，因為弟弟治病被迫與盜竊集團頭目佛爺（祖峰飾）勾結，以醫學知識協助犯罪，內心對佛爺強烈厭惡。

隨着與盜賊幾次交鋒，郭鵬飛認識了黎小蓮，二人不時接觸，黎小蓮內心開始在正邪間掙扎，兩人從最初互不信任到後來並肩作戰。郭鵬飛面對外部惡勢力的同時，也需面對自己內心的矛盾和掙扎，追查盜竊案時，意外捲入未婚妻失蹤舊案。

反派姜大衛演出震懾觀眾

另外，姜大衛飾演關鍵角色黃廣生（廣叔），是荔城本地的盜賊頭目，有雄厚背景和深厚江湖地位，表面經營一家理髮店，溫文和藹、彬彬有禮，背後是令人不寒而慄的狠辣與權威。觀眾大讚姜大衛演技，將反派角色演繹得淋漓盡致，儘管角色看似老態龍鍾，但他不怒自威的氣場卻震懾觀眾。

編劇王小槍表示《黃雀》多線敘事，在節奏與結構上將主線角色與案件緊密編織，「在有限時間和空間內使人物塑造更豐滿，讓觀眾在解謎過程中感受到更多的情感衝擊」。導演盧倫常通過長鏡頭、特寫、慢動作等技巧，將敘事與視覺美學融合，「相比我另一部諜戰題材劇《對手》，《黃雀》能夠展現更多天馬行空的心態。剪輯時，我們脫離主觀視角，權衡多方意見，重新審視與體悟，才呈現出今天的效果」。

相關字詞﹕黃雀 王浩信

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