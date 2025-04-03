李龍基深蹲證有心有力 笑稱未婚妻將出獄要「加操」

李龍基被主持問及忘年戀是否遇到體力問題？他自詡有心有力，還即場示範深蹲展示雄風，「我每次深蹲可以做30下，當然男人到咁上下，唔多唔少要保養，最緊要生活習慣要正常，keep住運動」。他笑言接近未婚妻出獄日子，要「加操」保持體魄。

有網民直接問李龍基每星期「冷靜」幾次？他初時說十多次，引起嘩然後才說是開玩笑，火火追問一星期有沒有兩次？他說：「有時唔止兩次。」李龍基在節目公開王青霞在獄中給他的情信外，又表示與前妻的子女已長大成人，支持他跟王青霞結婚，又公開女兒給他的短訊，未婚妻被判入獄當日，即時收到囡囡短訊慰問，最搞笑是囡囡曾問他：「你們會計劃生baby嗎？」

娛樂組