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娛樂

李龍基深蹲證有心有力 笑稱未婚妻將出獄要「加操」

【明報專訊】導演火火、吳若希（Jinny）和曾展望主持的TVB Plus新節目《奇情谷》，前晚以忘年戀為主題，邀得74歲李龍基任嘉賓，直接面對網民提問，其中涉及敏感話題，未婚妻王青霞（Chris）犯官非入獄，李龍基被質疑在背後策劃，他為此失笑，反問為何自己要這樣做？對於網民指他「衰鹹濕、假眼淚，演技做作」，李龍基氣定神閒說︰「呢個時段我已經百毒不侵，網民講乜咪由佢哋，你話真好、假好，我完全唔care。對攻擊嘅言語，我全部聽唔到。」

李龍基被主持問及忘年戀是否遇到體力問題？他自詡有心有力，還即場示範深蹲展示雄風，「我每次深蹲可以做30下，當然男人到咁上下，唔多唔少要保養，最緊要生活習慣要正常，keep住運動」。他笑言接近未婚妻出獄日子，要「加操」保持體魄。

有網民直接問李龍基每星期「冷靜」幾次？他初時說十多次，引起嘩然後才說是開玩笑，火火追問一星期有沒有兩次？他說：「有時唔止兩次。」李龍基在節目公開王青霞在獄中給他的情信外，又表示與前妻的子女已長大成人，支持他跟王青霞結婚，又公開女兒給他的短訊，未婚妻被判入獄當日，即時收到囡囡短訊慰問，最搞笑是囡囡曾問他：「你們會計劃生baby嗎？」

娛樂組

相關字詞﹕王青霞（Chris） 忘年戀 李龍基

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