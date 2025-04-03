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娛樂

鄧麗欣獲男友按摩紓緩舊患痛楚 雲浩影恨登紅館開個人騷

【明報專訊】鄧麗欣（Stephy）與雲浩影（Cloud）昨日同穿粉色系列化身「心動女神」出席彩妝品牌活動。兩人分享最心動時刻，鄧麗欣稱之前刻意化靚妝去睇偶像張學友演唱會，並爭取到於後台與偶像合照，當刻感到心跳加速。雲浩影則認為與喜歡的人去海邊看日落，既溫馨又浪漫。

鄧麗欣與雲浩影同樣喜歡自然妝容，前者不介意被稱為「兩代」女神。雲浩影表示知道鄧麗欣為演唱會表演「風火輪」動作受傷，大讚前輩敬業樂業，值得學習。鄧麗欣解釋：「因為演唱會練舞時觸及舊患，演出時頸部和肩胛位置隱隱作痛，不是太嚴重，正接受針灸治療，需時間休息，慢慢痊癒。」她甜笑稱男友有出手幫她「愛的按摩」紓緩痛楚。 鄧麗欣在社交網貼跟男友後台合照，以emoji遮住對方樣貌。問到何時公開男友正面照？她笑說：「實有機會，其實佢好大方讓大家見到，因為3場騷他每晚也有來捧場。」

雲浩影渴望有日能像鄧麗欣登紅館開演唱會，會逐步來，如果今年能開個人騷，任何場地也沒有所謂，交由公司安排。鄧麗欣鼓勵她，「我好期待你的演唱會，還可以擔任嘉賓一齊表演『風火輪』」。同公司的梁釗峰最近宣布離巢轉做獨立歌手，雲浩影祝福對方有更多新嘗試，未來有更大發展，會私下約對方食飯。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

相關字詞﹕雲浩影（Cloud） 鄧麗欣(Stephy)

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