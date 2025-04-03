陳法拉為年幼子女暫無意拍劇 讚張家輝自導自演勁 有興趣轉戰幕後

記者：林祖傑

《贖夢》講述恩愛夫妻張家輝和陳法拉因一次投資嚴重失利，做出失誤抉擇，陷入萬劫不復巨變，令人生開始墮入夢魘中。陳法拉表示角色感覺上很沉重，其實拍攝過程，她的狀態頗輕鬆，「因為導演張家輝自己寫自己拍，好清楚自己想要什麼，很清晰話到畀我知角色是怎樣，令我十分容易去準備，去到現場完全信任導演，想我點演，全交給他」。她稱張家輝在每個崗位都拿揑得很精準，知道想拍什麼，每場戲不會拍很多次，「到他演時就很專注投入角色，將導演身分擺埋一邊，到我和劉俊謙拍對手戲，他會在旁望住，畀少少意見，他也是演員，所以很明白演員需要什麼，和過往合作過的導演很不同，出來的化學作用也不同，幾得意」。

樂於演癲喪角色過戲癮

問到陳法拉是否首次飾演這麼瘋狂的角色？她笑說：「我做番自己咋！終於有機會做番自己，唔知點解經常搵我演斯文角色，剛入行時是可愛鄰家女孩，再大少少都係斯文女生，覺得今次演這類角色似番我多啲，演起來好輕鬆，希望之後有多些性格幅度再大一點的角色演出，如今次角色有兩公婆很甜蜜正常戲，有啲又好癲，完全去咗第二個世界。」她大讚張家輝寫的每個角色都很有層次和深度，不是癲了就完，角色都覺得自己做的事很正常，「我演的時候，避免特登演得歇斯底里或好癲的狀態，就如知道一夜之間所有錢冇晒嗰場戲，他也沒有要求我喊，但去到嗰個位就好自然演出來，其實我好驚劇本寫要我喊」。

找老師重新練習廣東話

陳法拉稱沒有被戲中造型嚇親，反而為配合角色，親自補妝令效果更好，不過母親見到就好驚，「傳了張相畀阿媽睇，即刻問我咩事，話睇到心驚，我話拍戲啫！老公冇咩嘢，佢OK，我不敢讓小朋友看，嚇死佢哋，驚他們發噩夢」。她大爆與張家輝為演好角色，齊齊減10磅，亦是她首次為演出減肥，「拍攝早段甜蜜戲分時，鍾珍（《贖夢》監製）經常買很多美食到現場，我們在現場係咁食，放完聖誕假期繼續拍，我還剛去完法國旅行，幸也達標」。多年沒拍港產片，她為求對白精準，特地聘請老師重新練習廣東話發音，「其實我在外地演其他作品都會這樣做，好彩這套戲對白不多」。

為湊小朋友推美劇

對於張家輝演而優則導，陳法拉承認有興趣轉型當導演，之前試過自編自導自演短片，今年亦會參與導演及編劇工作的西部牛仔故事短片，至於執導電影就要遲少少，「真的覺得家輝好勁，一個人做咁多範疇」。問到可有興趣回歸拍港劇？她說：「劇就真係難，之前有美劇要到澳洲和加拿大拍攝，我都推了，因為第二個小朋友剛剛一歲，真的很需要媽媽照顧，拍劇時間實在太長，雖然也可以帶小朋友去，像妮歌潔曼般聘請老師教小朋友，或等小朋友大一點再考慮，拍電影時間比較容易遷就，我也希望可以多些回來演出。」

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