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娛樂

【開箱】《囍宴鬧雙胞》 兩個婚禮一場尷尬

【明報專訊】低俗喜劇《賤鄰》系列導演尼古拉斯史托勒（Nicholas Stoller）自編自導愛情片《囍宴鬧雙胞》（You're Cordially Invited），由《左兩爸右兩爸》韋費路（Will Ferrell）與《弦途有你》金像影后麗絲韋達絲潘（Reese Witherspoon）合演，現已在影視串流平台Prime Video上架，雖然台前幕後陣容可觀，口碑卻不似預期，「爛番茄」網站綜合101篇影評文章，《囍宴鬧雙胞》得分只有不及格的48%，身兼監製的男女主角是否應負部分責任？

爭場地結怨

《囍宴鬧雙胞》講述愛女如命的鰥夫Jim（韋費路飾），突然收到女兒Jenni（格拉爾迪維斯瓦納坦飾）要跟男友Oliver結婚的消息，簡直悲喜交集，雖然大受打擊，但仍要求為她打點一切，包括預訂婚禮場地；另一邊廂，著名電視製作人Margot（麗絲韋達絲潘飾）為她最疼惜的妹妹Neve籌備婚禮，巧合地又是預訂同日在同一度假小島舉行，最後雙方親友同時到場，衝突無可避免。

優點節奏明快

電影節奏明快，開場15分鐘已清楚交代兩家婚禮撞期的前因後果，然後Jim與Margot在度假村相遇，為了獨佔場地而展開罵戰。如果以為109分鐘劇情都在圍繞兩個家庭在島上廝殺便大錯特錯，隨着Jim自覺理虧，主動提出離去，反而勾起Margot憐憫之心，建議雙方平分場地，同時舉辦兩場婚禮，達至雙贏局面。原本兩家相安無事，直至Jim偷聽到女方講他壞話，決定暗地報復，風波愈鬧愈大，結局怎樣收科？

身兼《囍宴鬧雙胞》導演和編劇的尼古拉斯史托勒，原本打算在兩場失敗婚禮的背後，帶出更多人生道理，例如結婚等如幸福？當然不是，片尾提到Jenni主動解除婚約，Oliver鬆一口氣，也讓二人感情更進一步；另外，戲中角色均面對不同程度的困境，Margot自覺與親友格格不入，於是處處與人為敵，她的疏離其實源於自卑；貌似家庭和事業有成的親戚Colton和Gwyneth，亦各有不為人知的苦惱。問題是全片風格並不統一，時而瘋狂搞笑，Jim抱着鱷魚在Margot房間準備偷襲她，便是全片最無厘頭的場景；時而販賣溫情，Margot片尾對親友懺悔然後一笑泯恩仇，都令觀眾情緒如坐過山車般難以適從。

另外，導演透過父女在婚禮合唱肉麻情歌，原本表達他們的親情和默契，觀眾（包括戲中Margot）看在眼裏卻只有尷尬；類似情况更充斥全片，包括男女主角最後冰釋前嫌並在車廂接吻，感覺相當突兀，擺明為了大團圓結局而夾硬撮合二人成為一對，懶理觀眾感受。

如先所言，韋費路與麗絲韋達絲潘不單合演《囍宴鬧雙胞》，更擔任聯合監製，二人為令新片更熱鬧，不惜碌盡人情卡，包括邀請男歌手Nick Jonas客串牧師，負責主持Neve婚禮，更為他加插一場唱歌戲，滿足粉絲願望；《雷霆特攻隊》男星懷特羅素（Wyatt Russell）則扮演真人騷節目《幪面舞蹈員》主持人，可惜戲分不多，觀眾容易錯過，白白浪費監製心機。

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