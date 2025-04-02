明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

森文迪斯4部《披頭四》將同期上映 保羅麥斯卡演保羅麥卡尼

【明報專訊】美國影視博覽CinemaCon周一（31日）在拉斯維加斯開鑼，眾多新片計劃中最矚目是《美麗有罪》金像導演森文迪斯（Sam Mendes）宣布開拍英國傳奇樂隊披頭四（The Beatles）的傳記片，除了介紹《帝國驕雄II》保羅麥斯卡（Paul Mescal）等4名男星扮演披頭四外，又表示會一口氣拍4部電影，換句話說，披頭四的4名成員將各有一齣專屬作品，預計至少拍1年，而且會一口氣在2028年4月上映。

約翰連儂（John Lennon）、保羅麥卡尼（Paul McCartney）、佐治夏里遜（George Harrison）及靈高史達（Ringo Starr）組成的搖滾樂隊披頭四，1960年代紅遍全球，名曲無數，影響幾個世代的音樂人；不過約翰連儂英年早逝，佐治夏里遜於2001年病故，只剩保羅和靈高仍在世。前日CinemaCon上，森文迪斯首次帶同分別扮演「約翰連儂」的《皇家特工：第一任務》哈里斯狄更遜（Harris Dickinson）、「保羅麥卡尼」保羅麥斯卡、「佐治夏里遜」《怪奇物語4》祖瑟夫奎因（Joseph Quinn），以及「靈高史達」《伊尼舍林的女妖》巴利基奧漢（Barry Keoghan）會見傳媒，又發放了4人的造型照。4男均來自英格蘭或愛爾蘭，保羅和巴利更先後獲奧斯卡最佳男主角與男配角提名，祖瑟夫和哈里斯亦有一定知名度。

曾執導《1917：逆戰救兵》、《新鐵金剛：智破天凶城》的森文迪斯表示，披頭四傳記片命名為《The Beatles–A Four-Film Cinematic Event》，是一部適合沉浸式追看的作品。森文迪斯表示渴望把披頭四的故事搬上大銀幕已久，但不想拍成迷你劇，若只拍成一部電影又恐怕內容太多講不完，因而想到從每名成員的角度拍一部電影，由他們從利物浦崛起，到成為現象級偉大樂隊的經過；換句話說，將拍成4部電影，美媒形容為影史上的一大賭注。不過森文迪斯強調，「也是一個更深入了解他們的機會」。4片預計拍攝1年，並於2028年4月上映，但森文迪斯未有透露4片同時開畫，還是會分開公映。此片亦將會是首次有關披頭四的劇情片獲准使用他們的金曲如《Let It Be》、《Strawberry Fields》等。

《功夫夢》成龍無到場

CinemaCon前日還有5月底上映的《功夫夢：傳奇少年》（Karate Kid: Legends）劇組現身，不過主角之一成龍未有到場，只有原裝《龍威小子》主角賴夫馬奇奧（Ralph Macchio）和今次擔正的《西遊ABC》男星王璞存（Ben Wang）現身，介紹最新預告片。賴夫表示能在《功》片再次演繹Daniel一角深感榮幸。王璞存則在《功》片扮演功夫神童李風，講述他隨母親從北京搬到紐約，以為可以安靜地適應新生活，但一場意想不到的空手道比賽，將他推向了命運的十字路口。

《蜘蛛俠4》導演達斯廷卡頓（Destin Daniel Cretton）現身CinemaCon，發放扮演蜘蛛俠的湯賀蘭（Tom Holland）片段，公開新片名為《Brand New Day》，「很多謝大家的支持，此片是一個新開始」。電影預計明年7月31日上映。曾拍過《尚氣與十環幫傳奇》的達斯廷形容新片是「前所未見的旅程」；又自言一直是「蜘蛛俠」的粉絲，覺得角色既複雜又幽默。動畫《Spider-Man: Beyond the SpiderVerse》亦釋出首支預告片，並將於2027年6月公映。

《心靈築動》美籍韓裔名田高梧執導的《A Big Bold Beautiful Journey》，由《Barbie芭比》瑪歌羅比（ Margot Robbie）與《企鵝》哥連費路（Colin Farrell ）合演，在CinemaCon發放的片段中，可見瑪歌的座駕壞掉，路過的哥連上前幫忙並接載她，兩人之後又一起散步，瑪歌稱「可能最後我會傷害你」，哥連回答：「或者是我傷害你」。名田高梧表示此片很依賴兩名主角，他們亦交出高水準演出，此片預計今年9月中上映。

丹尼波爾稱沒錢拍《28年後3》

《鯨》導演戴倫阿羅諾夫斯基（Darren Aronofsky）帶來新片《Caught Stealing》，由《貓王》奧斯汀畢拿（Austin Butler）主演，講述1990年代的紐約市，一名前棒球員被迫捲入地下世界的生存之戰，預計今年8月底開畫。據悉此片與戴倫過往電影風格很不一樣，「我想做一部簡單好玩的電影」，所以選擇把故事背景設定為911前的紐約。

另一方面，索尼影業CEO湯羅夫曼（Tom Rothman）前日亦揭曉《28年後》（28 Years Later）最新動向。此片金像獎導演丹尼波爾（Danny Boyle）再次與編劇雅歷士加蘭（Alex Garland）聯手，《最後絕鬥》祖迪高瑪（Jodie Comer）、《殺手列車》艾朗莊遜（Aaron Taylor-Johnson）及《教宗選戰》賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）主演，《奧本海默》奧斯卡影帝施利安梅菲（Cillian Murphy）監製兼客串。距離前作《28週後》相隔近20年，丹尼波爾不改幽默本色，「這28年我好像什麼都沒學會」。會上又放映了該片的最新預告，續集《28 Years Later: The Bone Temple》則改由《Marvel隊長2》妮雅達歌斯塔（Nia DaCosta）執導。其實《28年後》計劃拍三部曲，不過丹尼表示索尼影業財政上只支持首兩部電影，第三部的命運會如何還未明確，因此呼籲戲院商支持首兩部《28年後》，讓他有機會完成第三部曲。

相關字詞﹕保羅麥卡尼 保羅麥斯卡 披頭四 美國影視博覽CinemaCon 森文迪斯

上 / 下一篇新聞