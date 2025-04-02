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娛樂

【娛樂場】動畫短片《牛仔返嚟喇！》 穿越見證香港變遷

【明報專訊】香港著名漫畫家王司馬離世多時，但他創作的《牛仔》四格漫畫卻承載着一代香港人的集體回憶，以「牛仔」與父母生活點滴之間的愛與關懷為主題，陪伴不少人成長。資深出版人金成是《牛仔》忠實粉絲，經多年構思、籌劃，打造首齣「牛仔」動畫短片《牛仔返嚟喇！》，親任監製及編劇，聯同屢獲殊榮的動畫導演何歷，「香港獨立漫畫之父」利志達任美術總監及角色設計，以及三奪香港電影金像獎最佳電影原創歌曲的配樂大師戴偉，百分百香港製作，向王司馬致敬。片長6.75分鐘的《牛仔返嚟喇！》與奧斯卡及金球獎最佳動畫《貓貓的奇幻漂流》聯乘上映，4月4日起於百老匯院線和大家見面。

《牛仔返嚟喇！》講述牛仔因為一包雞蛋仔，踏上一趟奇妙旅程，原本身在1980年代的他，穿越時空來到2025年，經歷40年變遷，從電車、纜車到港鐵；由啟德到赤鱲角機場，兩次疫症來襲，見證香港起起跌跌，途中遇上各行各業香港傳奇人物，還會戴口罩上太空。動畫中唯一不變是8歲小學生牛仔依然穿人字拖、留湯碗頭、天真活潑，會歡天喜地和喜愛的歌星、樂隊跳舞、唱歌，又會想成為有型有款的Mark哥，夢想與機械人揸飛機衝上月球。

王司馬以簡單線條和普遍家庭組合創作《牛仔》，只有四格漫畫，沒有對白，大部分是家庭瑣事，真摯樸實的親子互動。金成表示很多朋友問他點解鍾意《牛仔》，「我唔係細個鍾意，係大個睇咗好多電影、好多小說，好多世界級漫畫之後，再睇番《牛仔》都咁鍾意，就王司馬先生這四格（漫畫），看那些神態、表情和交流，全部都是真實感情流露，不是善良的人不會寫得出過百個這樣的故事，喜歡看的人自然也懂愛」。

谷德昭擔心「牛仔」會說話

圈中不乏《牛仔》粉絲，包括早前為《牛仔》親子跑設計限量版紀念品的林海峰，谷德昭還先睹為快看了動畫《牛仔返嚟喇！》，「最初聽到《牛仔》成為動畫，最擔心就係『牛仔』突然間會講嘢，好彩動畫最後都係冇對白，純用畫面一齊穿梭香港40年。全片約6分半鐘，除咗牛仔同契爺，我哋仲會見到好多經典人物，李三腳、肥姐（沈殿霞）、三毛San、小鳳姐（徐小鳳）、周星星、Mark哥、金牌運動員，仲有軟硬𠻹……」

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