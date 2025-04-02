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娛樂

「試當真」宣布10月停運 稱非惡作劇 創辦人游學修許賢蘇致豪周五直播交代

【明報專訊】昨日愚人節YouTube頻道「試當真」於社交平台突然宣布「試當真」10月下旬停止運作，強調並非惡作劇。「試當真」由游學修、許賢與蘇致豪創辦，2020年10月首播，至昨日YouTube訂閱人數55.5萬，上載1779部影片。蘇致豪回應稱在「試當真」5周年結業是最好的時間，預告周五（4日）聯同游學修和許賢直播交代。有網民對「試當真」停運感不捨，留言：「這個玩笑不好笑。」

娛樂組

「試當真」昨日社交平台發文：「早晨！為貫徹本台風格，選擇在4月1日宣布，也算是一種玩笑，但以下內容並非惡作劇。經過多番考慮和認真討論，試當真YouTube Channel決定將於2025年10月26日五周年停止運作。我們希望有始有終，在未來半年作最後衝刺，好好享受認真創作，歡迎廣告客戶最後支持。除了每周試映劇場及電影製作進行中，我們將舉辦《試當真喜劇大短片比賽》，發掘新人為網絡創作出一分力，歡迎任何人士參加。與此同時，我們亦會開拍數集試玩毛，包括《墨魚遊戲2》，作為告別禮送給觀眾。感謝大家5年來一起試過認真，認真試過。多謝！」

蘇致豪之後統一回應傳媒：「這刻宣布五周年結業是最好的時間點。周五的YouTube直播（試當真謝票場）『豪腎修』會再補充。」他稱幾個負責人對頻道停止運作決定有共識，表示未來半年會繼續全力創作。

粉絲不捨 有稱應見好就收

「試當真」在愚人節公布10月結束，引起網民熱議，有認為是愚人節惡作劇，留言：「我分唔到係真定假，可唔可以同我講聲愚人節快樂！」又有認為是策略，轉頭有「試當真2.0」啟動。粉絲大多表示不捨，明星粉絲余香凝留言：「多謝你哋一路以來帶畀大家嘅娛樂同歡樂。」

不過亦有人認為「試當真」急流勇退是見好就收，「我信。近年已吸引唔到我」。有指「試當真」擁逾55萬訂閱者，幾年前有多條片創出點播逾百萬成績，過去一周其中兩條「試映劇場」《尼奧19號》與《教父3》點播次數分別7萬與5.5萬，跟訂閱人數不成正比；最新短片有TysonYoshi和周殷廷參與，上架一天點播逾20萬。

曾推出NFT 被批搵笨

「試當真」過往有不少「話題作」，一周年在九展舉行《試當真一週年現場版》，推出票價逐日遞減機制，由首日叫價一萬元至逐日遞減，兩場演出爆滿。翌年推出會員NFT（非同質化代幣），雖被指搵笨，仍不乏捧場客，吸金逾千萬元。近年更多元化發展，除舉辦「試當真校花校草」選舉，去年7月，許賢陪校草第三名的騰毅康應付DSE試的成長故事「公開試紀錄片」，剪輯成首部電影《公開試當真》上映，由美術大師張叔平操刀剪接，贏得口碑，票房不俗。「試當真」又憑《二泊三日》MV和影片《跟住去邊度》入圍台灣YouTube界頒獎禮「走鐘獎」，獲最佳MV和最佳戲劇，「豪腎修」一同到台灣出席領獎。

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