張國榮逝世22年 哥迷文華獻花寶福山拜祭 唐鶴德：誰能代替你地位【短片】

陳淑芬明年再辦紀念活動

經理人陳淑芬（陳太）昨日跟哥哥的好友連炎輝、前助手Kenneth等與世界各地粉絲到沙田寶福山拜祭，由於哥迷眾多，一度現人龍排滿樓梯。陳太特別訂製由紫玫瑰組成的「22」心形花飾，象徵22年不變。哥迷獻上別致的花牌，有長情的日本哥迷每年4月及9月都來港送上千羽鶴。陳太印製限量紀念卡送給到埸哥迷，正面印上張國榮的經典舞台造型與親筆簽名，背面印有會歌《Dear Leslie》的歌詞。陳太表示明年是哥哥70歲冥壽，許多哥迷要求她再為「哥哥」舉辦紀念活動，她因此呼籲大家提出意見，蒐集哥迷的心意後，希望為哥哥獻上一份最真摯的70誕辰禮物。

昨日袁詠儀、周慧敏、何超儀及鍾鎮濤等在社交平台懷念哥哥，周慧敏寫道：「Dear Leslie，此後思念始於唇齒，掩於歲月。」

記者：鍾偉茵

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