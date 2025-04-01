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娛樂

【娛樂場】區子琳處女英文歌《I'm not 18 or 22》 提醒搏盡無悔

【明報專訊】創作歌手區子琳（Paula）獨立發展後推出首支個人作品《I'm not 18 or 22》，第一次全英文創作，包辦作曲及填詞，表達成長過程中的迷惘與勇敢面對人生挑戰的信念。她盼透過新歌讓所有不再是18或22歲的樂迷得到共鳴與慰藉，提醒大家無論年齡如何變化，初心和夢想仍然值得堅持，「我都曾有段時間好迷惘，不知未來究竟會怎樣，歲數不再是18或22歲，開始擔心未來方向。跟好多前輩、同輩，甚至父母傾訴後，他們給我好多動力和建議，那刻先真正覺得一切都是心態問題，重要的不是年齡，是我們用什麼心態面對人生。對我來說，現在覺得人生是一個旅程，重點要享受沿途的風光，活得自在，開心同有意義才是我的人生格言。希望這首歌可以陪伴同鼓勵大家，無論是未到18或22歲，仲讀緊書，還是過了18或22歲的你們，都可以搵到屬於自己的方向，搏盡無悔」。

好友仗義拍MV 坐購物車「暈車浪」

區子琳為新歌MV親手製作雙層士多啤梨忌廉蛋糕，生日牌寫上歌名《I'm not 18 or 22》，代表兒時的夢想與現實的對比。生日蛋糕象徵年齡的增長，亦代表意識到自己不再年輕，「今次揀雙層士多啤梨忌廉蛋糕做MV重要道具，因為有特別回憶，每年生日，我都一定要食蛋糕，有一年屋企人不記得買，難過到喊了成晚。想透過蛋糕呈現成長的心境變化，喚起樂迷對過去願望的回憶，提醒自己不忘初心」。

區子琳獨立後首出新歌，對她來說極具意義，特別邀請了一班好朋友扮演MV中的「同學仔」，全部仗義相助。她稱最難忘一幕坐在購物車，被朋友推着，結果轉得太快，感到暈眩又驚慌，成為拍攝時最搞笑一刻，「《I'm not 18 or 22》對我來講是人生篇章新一頁，好有意義，除了是我獨立後的第一首歌，亦是一封信寫給所有成長中的朋友，希望大家能夠在這首歌入面得到無限溫暖同力量，無論遇到什麼困難，我們都可以一齊行落去！」

相關字詞﹕娛樂組：區子琳《I'm not 18 or 22》

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