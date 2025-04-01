【娛樂場】區子琳處女英文歌《I'm not 18 or 22》 提醒搏盡無悔

好友仗義拍MV 坐購物車「暈車浪」

區子琳為新歌MV親手製作雙層士多啤梨忌廉蛋糕，生日牌寫上歌名《I'm not 18 or 22》，代表兒時的夢想與現實的對比。生日蛋糕象徵年齡的增長，亦代表意識到自己不再年輕，「今次揀雙層士多啤梨忌廉蛋糕做MV重要道具，因為有特別回憶，每年生日，我都一定要食蛋糕，有一年屋企人不記得買，難過到喊了成晚。想透過蛋糕呈現成長的心境變化，喚起樂迷對過去願望的回憶，提醒自己不忘初心」。

區子琳獨立後首出新歌，對她來說極具意義，特別邀請了一班好朋友扮演MV中的「同學仔」，全部仗義相助。她稱最難忘一幕坐在購物車，被朋友推着，結果轉得太快，感到暈眩又驚慌，成為拍攝時最搞笑一刻，「《I'm not 18 or 22》對我來講是人生篇章新一頁，好有意義，除了是我獨立後的第一首歌，亦是一封信寫給所有成長中的朋友，希望大家能夠在這首歌入面得到無限溫暖同力量，無論遇到什麼困難，我們都可以一齊行落去！」