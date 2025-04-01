《刑偵》郭可盈角色4個讀音 陶大宇笑稱最離奇無人糾正

陶大宇表示跟郭可盈好夾，對方選完港姐第一部電視劇，就是和他合演《Catwalk俏佳人》，大讚郭可盈好聰明，很快上手。他稱拍《刑事偵緝檔案》系列苦多於樂，以「一片空白」形容拍後感，「拍得太多，同埋咩都關你事，變咗冇感覺。電視劇跳拍，一輯入邊可能有8單案件，有時一日拍兩三單，亂晒大籠」。

陶大宇曾為講不到3句對白發忟憎

陶大宇自爆曾因講不到3句對白發忟憎，「我好記得，只係一個鏡頭『咯咯咯』（敲門聲），演Madam的林漪娸話come in，我就入去講：『Madam，成件事close file㗎喇，我哋可以唔使再查落去㗎喇！』咁簡單，但我冇辦法講到，因為攰，連Madam都講唔到，終於句對白要分開3個shot拍」。他稱當時4個月裏與梁榮忠差不多每日平均只睡3小時，見對手多過見媽媽，不過大家一齊捱都是開心事。

娛樂組