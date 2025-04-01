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娛樂

謝票告別新寶 黃修平嘆時代艱難 游學修憶伙女伴看《喜愛夜蒲》

【明報專訊】導演黃修平、游學修、吳祉昊和小演員鄭進希前晚到旺角出席電影《看我今天怎麼說》告別新寶戲院謝票場，黃修平稱新寶戲院是旺角一個地標，因此專誠結業前來謝票，大嘆再有戲院結業，證明時代很艱難。游學修印象中第一次到新寶戲院是跟女伴看《喜愛夜蒲》，對戲院結業可惜。《看我今天怎麼說》票房逾千萬，游學修稱每次拍戲心願是投資者能回本，希望行業繼續健康發展，稱若票房逾2000萬會翻拍女友陳苡臻的MV「找數」。

記者：鍾偉茵

旺角新寶戲院開業20年，早前宣布結業，昨日最後一日營業，《看我今天怎麼說》導演黃修平偕游學修、吳祉昊和鄭進希前晚出席告別新寶戲院謝票場。黃修平表示新寶戲院在旺角是一個地標，因此專誠結業前來謝票，回想以前經常在新寶睇戲，覺得這裏很親切，「最有印象是《野獸刑警》在這裏取景，黃秋生憑此片成影帝」。

黃修平認為新寶戲院最難得是不用走入商場就能進戲院，這種特色在港已不多，可惜最後還是結業，證明時代很艱難，「記得我上一套《狂舞派3》謝票，當時亦有院線結業，後來又復蘇，希望這個位置之後無論是否變成戲院，每個行業的人都要自強」。他承認現在拍戲很艱難，但感恩看到很多觀眾仍很支持港產片，以及喜歡這時代的港產片。

鄭進希不知有新寶戲院

游學修表示在新寶戲院看過一兩次戲，記得第一次是跟女仔一起看《喜愛夜蒲》。《看我今天怎麼說》中飾演游學修年輕版的鄭進希笑說：「我連有呢間新寶戲院都唔知，小弟嘅認識唔深。」有沒有看過《喜愛夜蒲》？他謂：「未睇過，我喜愛早瞓。」問到有沒有邀請同學觀看有份演出的《看我今天怎麼說》，鄭進希表示學校有包場讓同學看，同學看完都讚套戲好睇，他出席某些活動，被粉絲大叫名字，感到不可思議。

《看我今天怎麼說》票房逾千萬，游學修表示每次拍戲的心願都是希望投資者能回本，雖然不知是否做到，但希望得，「這樣電影行業可以繼續健康發展，特別是投資者有心投資這樣的題材，都想可以回報，還希望可以帶去內地及外國其他地方上映，接觸更多觀眾」。他知道《看我今天怎麼說》在內地有很多迴響，評分不錯，笑說如果票房過2000萬會翻拍女友陳苡臻的MV「找數」。

吳祉昊即場跳舞「找數」

吳祉昊以前經常路過新寶戲院，不過未試過在此睇戲。問到再有戲院結業，是否很感慨？他說 ：「感覺不好，覺得是一種回憶，入戲院睇戲的感覺很難被其他地方代替。」

吳祉昊憶起小學時試過放學獨自去睇戲撞到班主任，對方擔心他的安危被罰留堂。《看我今天怎麼說》票房邁向1200萬，吳祉昊謝票時跳舞「找數」，笑言只是簡單做兩個動作，若票房過2400萬再跳，還提議導演黃修平一起跳，黃修平聞言耍手擰頭說最不叻跳舞，只識拍跳舞戲。

相關字詞﹕看我今天怎麼說 吳祉昊 游學修 黃修平導演

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