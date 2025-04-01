現身酒樓派包 羅家英讚馮盈盈性格「堅勁挺」

指關楓馨間中爆金句

家英哥表示不知為何，特別受上了年紀的女士歡迎，少女比較少，少男就只對馮盈盈有興趣，所以節目吸引不同年齡觀眾。馮盈盈被家英哥開玩笑不感尷尬，反而開心，經常互相交流很有火花。家英哥讚馮盈盈腦筋轉得快，關楓馨看似循規蹈矩，間中會爆金句。

家英哥見馮盈盈的打扮如出席台慶，即笑指可大可小，「今（昨）日是點心慶，馮盈盈賣大包，她一路送包一路鞠躬，好落力」。馮盈盈稱家英哥好難捉摸，自己招架不住。家英哥說：「是我招架她不住，成日都豈有此理。」節目中他聽到馮盈盈唱老婆汪明荃（阿姐）名曲《金絲雀》即叫停，解釋因時常聽老婆唱，誰唱都不太好聽，無得比較，馮盈盈的歌聲又尖又有力，反應又快，被她搶了很多鏡，加上惹火，廣州街上的男生都跟着她。他指阿姐曾讚馮盈盈好身材，他便碌大眼去睇，「一睇唔係好對路，真係堅、勁、挺！講緊她性格，堅強講嘢又夠勁」。

汪明荃周嘉洛啟程赴澳洲

家英哥稱阿姐與周嘉洛昨日出發到澳洲拍無綫旅遊節目《帶阿姐看世界》，不見老婆數小時已好掛念，「阿姐凌晨5點幾開燈執嘢，我即刻攞張被冚過頭詐瞓，點知瞓着咗，她出門我都唔知，不好意思，我起身已8點幾，拿電話看，她已坐在飛機準備起飛，我即刻講句順風，快啲返嚟見。不過我都要上深圳綵排話劇《驢得水》，未必見到」。他今次與朱茵合作，在內地巡迴演出60場，覺得好幸運。朱茵也是堅和勁？他說不敢講，對方演話劇是他前輩，對師妹可以口沒遮攔，對前輩要帶點尊敬。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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