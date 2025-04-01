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娛樂

WinWin爆前度拒認出軌 帶小三同枱食飯超核突

【明報專訊】楊安妮（WinWin）與《全民造星V》亞軍黃家灝（KC）相戀6年，去年10月傳KC疑在日本學舞期間認識日本妹，WinWin發現後怒提分手。WinWin當時未有回應是否有第三者介入，只說已過去。近日她為網上節目擔任嘉賓，跟超酸、阿杰聊天，該集主題為「失戀篇」，WinWin沒公開提及前度名字，但內容令網民猜到所說的人是前男友KC。

網民猜WinWin講KC

WinWin談到最深刻的失戀經歷越超她底線，對方的處理令她心如刀割感委屈失望。她說前男友出軌，還帶第三者跟她食飯，去她最鍾意的餐廳，想起都覺得好核突。到她發現一些蛛絲馬迹，前男友不肯認自己出軌的錯，還說︰「係我哋之間有好多問題先分手，你唔好賴落我同個女仔度啦。個女仔帶到畀我嘅開心，係你帶唔到。」前度又說WinWin變得愈來愈認真，已沒以前一齊時好玩，相對個女仔好支持他任何事。當下她選擇即時離開，男方沒挽留，難過是6年情一起經歷高山低谷，最後換來男方為新歡說散就散。

失戀後3日3夜沒進食

WinWin那時消失一星期，3日3夜沒進食，會喊醒及尖叫醒，覺得最傷心不是分開結果，是那種委屈，好似搞不清一件事。她只望男方最後給她一次清楚交代；對方一星期後出現，見她時說︰「其實你唔諗埋一邊嘅話，我哋係可以繼續做朋友，你點解要咁唔開心啫！」這句說話最令她心寒。

娛樂組

相關字詞﹕《全民造星V》亞軍黃家灝（KC） 楊安妮（WinWin）

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