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娛樂

相隔4年開紅館騷賀成軍20年 Dear Jane預告唱到超時 最緊要盡興

Dear Jane 5月紅館騷預超時 排歌單勁頭痛 盼有生之年啟德開騷

【明報專訊】樂隊Dear Jane相隔4年再踏紅館舉行4場演唱會，成員黃天翱（Tim）、翁厚樑（Howie）、伍漢邦（Jackal）及黎俊華（Nice）稱誓要在表演上尋求突破，為觀眾帶來驚喜，預告會嘗試做出本地及海外歌手從未表演過的事，望觀眾引頸以待。出道20年，要在眾多歌曲中挑選歌單大感頭痛，唯有每場以不同歌單滿足歌迷，更不擔心超時，會唱到大家盡興。他們亦希望將來可以到啓德主場館開騷，相信會好過癮。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

Dear Jane將於5月11至14日舉行《Dearest Dear Jane Live 2025》紅館演唱會，同時紀念成軍20年，他們稱騷名是對應首次紅館演唱會名字《Dear Jane Yours Sincerely Live 2019》，就如寫一封信，想藉着今次開騷帶大家進來，打開多年收過的信，亦即是當初聽過Dear Jane的歌，重拾回憶時刻，Tim說：「簡單來講就是集體回憶，同時想大家放低現實，入場放鬆一吓。」

Howie：三面台夾band更爽

成員Howie稱，4年前開《Dear Jane Pendulum Tour 2021》紅館騷，因選擇開四面台，各成員都要站在一個位置，圍繞住樂器不太可以周圍走動，望向旁邊見不到隊友，有點不慣，今次選擇用三面台，對於夾band來講確實更爽，「因此可讓音樂元素大增，樂手比上次更多，更加入弦樂及敲擊樂，所以有些歌曲也會重新編曲」。

Dear Jane每次在紅館開騷都會交換樂器表演，為歌迷帶來驚喜，今次也會保持一貫傳統，他們透露會有更特別的方式，例如分組演出或與觀眾互動，或由觀眾揀歌給他們彈奏，務求用音樂呈現娛樂，Howie說：「諗得好辛苦，盡咗力！所以點解要隔4年先開一次，因為諗咗4年，今次我們一齊做，挑戰與音樂有關、可愛得意又專業的事，相信大家都會鍾意，本地或外國歌手都未做過，簡直是史上第一人，勁到不知自己做不做到，做到就勁，做不到大家可以笑，因為目的都是娛樂大家。」

Nice想著珠片衫獨唱 Jackal戴偶包

Tim表示已很多年沒在台上彈結他，今次可以再玩。Jackal稱會施展渾身解數，本身沒有偶包，今次可能會試試戴上偶包。Nice想穿上華麗珠片歌衫升上台獨唱，他說：「人生難有這個機會，都可以試吓，竭盡所能。」可會跳舞或除衫騷肌？眾人均表示不抗拒，Howie笑言：「10多歲時，Tim經常唱到除衫，只是現在怕凍；Jackal當年也試過玩到除衫，今次每晚都有不同歌單，不知哪一晚會經典重現。」

四人最頭痛是安排歌單，即使每場設不同歌單，仍有些想唱的歌未能放進去，預計會唱到超時，Tim說：「超時咪超時囉！一定要玩晒想玩的歌，大家都盡興，我們先至走，就算超時也不會超好多，這方面不需擔心。」

Tim終極目標攻啟德主場館

相隔4年重臨紅館開騷，Tim感觸說：「我們一年又一年玩音樂，簡簡單單專注創作歌曲，一首又一首歌做出來，無諗過停，可以有機會做下去之餘，亦有人繼續聽我們的音樂，還可以繼續在這個場館開騷，覺得係正嘅！怎想到20年前由只開到幾百人的騷，如今能去到紅館；記得當年被問這問題，覺得不要去想，有幾多人睇就去什麼場館開騷，想不到原來真的有機會，甚至在紅館開第三次演唱會，希望再努力一點，有生之年可以去啟德主場館開騷，都幾過癮，諗起已經起雞皮。」

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相關字詞﹕黎俊華（Nice） 伍漢邦（Jackal） 翁厚樑（Howie） 黃天翱（Tim） Dearest Dear Jane Live 2025 Dear Jane

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