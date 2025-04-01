【開箱】《我生如是繼續》 單親媽軟對抗極權 拒絕遺忘至死方休

軍政府黑歷史 真人真事改編

《我生如是繼續》講述Rubens於1960年代原為巴西國會議員，軍事政變後退出政壇，回到工程師本業，跟太太及四女一子居於里約熱內盧海邊大宅，生活美滿；1971年，Rubens突然被政府人員上門帶走問話後音信全無，Eunice與二女Eliana隨後亦被帶走及軟禁，後者一日後獲悉，Eunice則被困12天，審訊期間問她知否丈夫支持民主運動，她稱並不知情。此片根據真人真事改編，Rubens的兒子Marcelo後來成為作家，他寫有關父母的回憶錄正是《我生如是繼續》的藍本。片中雖然講極權下無辜者及其家屬所承受的苦難，但毫不煽情，透過女主角Eunice的堅韌和優雅態度，以柔軟身段示範如何不卑不亢地對抗極權，守候遲來的正義。片中大致分為三部分，前段着力描繪Rubens是慈父和好丈夫，跟Eunice非常恩愛；來往的朋友全是有識之士，從大宅佈置和日常生活，足證他們是中上家庭。長女Vera與朋友外出遇軍人查車搜身，可見社會氣氛緊張，但她到倫敦生活前，家裏開歡送派對，卻又見全家上下的溫馨關係，跟街上軍車穿梭形成對比。

Rubens被捕下落不明後，氣氛跟前段來個大反轉，Eunice在囚，雖然不見暴力場面，但押送她的人不敢表達關懷，審訊室地下見血漬，囚室傳來的哀嚎，還有來回洗刷走廊的工人，隔着屏幕都可感受到獨裁軍政府的魔爪多麽可怕。Eunice獲釋回家後不斷洗刷身軀，似要把表皮也刷掉，渾身紅透；Eunice念及Marcelo與么女Beatriz仍年幼，所以都不讓年齡較長的Eliana與Nalu談及Rubens與自己被捕一事。只是Rubens生死未卜，如何生活下去？Eunice非常隱忍，果斷賣屋他遷，得悉丈夫離世後，也只是默默承受，毫無怨言。Rubens的拍檔解釋他們對於異見者不能袖手旁觀，她也表示理解。全家接受訪問，還擠出笑容拍全家福，反而記者着他們可以嚴肅一點。

電影尾聲「母親」客串

第三部分時為1996年，Rubens失蹤25年後，子女已長大成人，Eunice中年才修讀法律，此時已是知名人權律師，為原住民爭取權益；巴西也由獨裁軍政府再次轉為民主政體，Eunice終於收到當局發出Rubens的死亡證，面對大批記者，她語氣平靜地呼籲應為受害者家屬提供賠償，並追究獨裁軍政府犯下罪行的責任。這一段最印象深刻的是當年較年幼的Marcelo與Beatriz互問對方，如何得悉爸爸已不在人世，前者說當媽媽把父親的所有衣服捐出，Beatriz則稱搬離里約熱內盧大宅時隱約感覺到，透過兄妹對話看出深沉的喪父創傷，以及Eunice如何保護子女。電影最後，改由法蘭達的媽媽費蘭達蒙德尼高扮演患有晚期腦退化症的Eunice，已不能走動，也不能言語，家人聚首，她呆呆的坐在輪椅上看似毫無反應，但當電視播出全國真相委員會提及Rubens的案件，看來憂傷的她似乎沒有遺忘這悲痛一頁。

扮演Eunice的法蘭達杜利斯在奧斯卡候選最佳女主角中並非熱門，其實表現異常出色，以冷靜而優雅的態度詮釋角色所面對的苦難，完美示範何謂莊敬自強。事實上，此片截至今年2月，在巴西錄得超過500萬入場人次，成為新冠疫情之後最賣座的巴西電影，導演和路達沙利斯率領台前幕後，以影像重塑該國人民「不想回憶未能忘記」的歷史，均功不可沒。