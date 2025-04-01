《大將軍》李察張伯倫逝世 享年90歲

1934年3月31日在洛杉磯出生的李察張伯倫，縱橫歌影視不同界別，劇集方面除了《大將軍》，還演出過《喬迪醫生》、《荊鳥》。他主演的《惘情》（The Bourne Identity），後來拍成電影《叛諜追擊》，由麥迪文（Matt Damon）主演。電影方面，《三劍俠大顯神通》、《沖天大火災》、《所羅門王寶藏》都可找到他的身影。電影與劇集之外，李察演出過音樂劇，甚至出過唱片，又演出過經典舞台劇《王子復仇記》扮演哈姆雷特。

李察張伯倫的死訊傳出後，他的好友兼演員大衛哈華斯（David Havasi）在社群媒體表示，「他（李察張伯倫）是原版的幕府將軍，也是原版的Jason Bourne（《叛諜追擊》主角）。他是一個世代人心中的典型萬人迷」。