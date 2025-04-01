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娛樂

《大將軍》李察張伯倫逝世 享年90歲

【明報專訊】改編自小說的《幕府將軍》去年橫掃各大頒獎禮獎項，其實早於1980年代已曾拍成劇集《大將軍》，由李察張伯倫（Richard Chamberlain）主演，同樣叫好叫座；拍過不少名作的李察，上月29日在夏威夷因中風併發症逝世，享年90歲，而距離他91生日只有兩天。他的男友兼長期伴侶Martin Rabbett發聲明表示，「他現在自由了，回到我們先前所愛的人身邊。我們曾經認識如此非凡而充滿愛的靈魂，真是多麼幸運。愛永不會消逝」。

1934年3月31日在洛杉磯出生的李察張伯倫，縱橫歌影視不同界別，劇集方面除了《大將軍》，還演出過《喬迪醫生》、《荊鳥》。他主演的《惘情》（The Bourne Identity），後來拍成電影《叛諜追擊》，由麥迪文（Matt Damon）主演。電影方面，《三劍俠大顯神通》、《沖天大火災》、《所羅門王寶藏》都可找到他的身影。電影與劇集之外，李察演出過音樂劇，甚至出過唱片，又演出過經典舞台劇《王子復仇記》扮演哈姆雷特。

李察張伯倫的死訊傳出後，他的好友兼演員大衛哈華斯（David Havasi）在社群媒體表示，「他（李察張伯倫）是原版的幕府將軍，也是原版的Jason Bourne（《叛諜追擊》主角）。他是一個世代人心中的典型萬人迷」。

相關字詞﹕李察張伯倫 大將軍

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