明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

金秀賢哭訴遺屬偽證索償6350萬 重申與金賽綸成年拍拖 記者會公開錄音否認追債

【明報專訊】《殺手代父》女星金賽綸2月陳屍住所，終年24歲，遺屬3月透過YouTube頻道「橫豎研究所」揭發她15歲起跟金秀賢拍拖6年的證據，後者沉默21日後，昨天在律師陪同下舉行記者會，發表長約40分鐘聲明，哭訴聲稱他跟金賽綸成年後才交往，又公開事務所高層對話錄音，力證從未向女方追討7億韓圜（約370萬港元）欠債，更把手機通訊紀錄交給檢定機構做科學分析，藉以揭穿遺屬偽造證據，現已入稟控告對方誹謗，並索償120億韓圜（約6350萬港元），最後第三度鞠躬道歉才離場。

「橫豎研究所」主持金世義3月10日開始，以金賽綸遺屬代表身分連日網上直播，聲稱她自15歲開始跟金秀賢拍拖，又公開二人親吻合照、軍中情書，以及手機通訊截圖等證據。金秀賢一度透過事務所Gold Medalist否認戀情，其後改口稱二人在2019年夏天到2020年秋天，即金賽綸年滿19歲才交往，但拍拖一年便分手。另外，該頻道又指事務所兩度發出律師信，強迫因醉駕而停工的金賽綸償還7億韓圜違約金，女方無力支付，最終走上絕路。

自稱懦弱 為《淚》劇拒認拍拖

受到戀童及追債等醜聞影響的金秀賢，《淚之女王》暖男形象崩壞，多家廣告商隨即割席，新劇《山寨人生》亦播出無期，就連客串男團Big Bang隊長G-Dragon主持的綜藝節目《Good Day》也遭波及，刪剪所有金秀賢鏡頭才可繼續播放。為了平息風波，Gold Medalist宣布金秀賢昨日下午在首爾的酒店舉行記者會，親自回應負面報道，但因事件已進入法律程序，因此他不便回答記者提問。

穿著全黑西裝的金秀賢一臉憔悴昨步入會場，數十記者鎂光燈閃個不停，他先向在場傳媒鞠躬致歉，然後正式發言：「首先，我為最近發生事件導致很多人受苦而感到抱歉，並為逝者（他全程未提金賽綸名字，改以「逝者」代替）不得安息而表示遺憾。」隨即為一度否認戀情解畫。事緣金賽綸去年在《淚之女王》播出期間，突然透過社交媒體上載她跟金秀賢親暱貼面合照，事後迅速刪除，男方亦否認拍拖，最後緋聞不了了之。金秀賢昨日解釋：「作為劇集主角，我有很多事情需要兼顧，如果我承認數年前跟某人拍拖，將會出現什麼後果？對於跟我一起工作的台前幕後、製作公司，甚至他們的家屬會有什麼影響？每當『藝人金秀賢』和『常人金秀賢』身分發生衝突的時候，我總是先顧慮『藝人金秀賢』一方，因為我別無選擇。」他承認性格懦弱，但屬個人取向，就算大家要批評他，亦會默然接受。

稱手機已交檢測證清白 暫別幕前

跟事務所早前發表聲明一樣，金秀賢聲稱從沒跟未成年的金賽綸拍拖，「正如大多數情侶，分手後甚少保持聯絡，尤其我倆都是藝人，隸屬同一事務所。以我所知，逝者發生醉駕事件時，正跟他人約會，我更難以接觸對方……然而遺屬說是我逼死她，強迫我去承認一些我從未做過的事」，令他難以接受。

金秀賢愈說愈激動，哭訴遺屬透過「橫豎研究所」頻道公開金賽綸的手機通訊對話截圖，包括聲稱來自2016年及18年的信息，藉以把他誣陷成「戀童癖」，其實截圖來自逝者與其他人的對話，與他並無關係，事務所已把他在2016、2018及今年的手機通訊內容，交予檢測機構做科學分析，結果證明他是清白。金秀賢要求遺屬同樣交出手機，讓司法部門調查，一同核實真偽。

「橫豎研究所」又指金秀賢透過事務所Gold Medalist向醉駕後停工的金賽綸追討7億韓圜（約370萬港元）違約金，更先後兩度發出律師信，藉以向失業的她追債，成為壓毁她的最後一根稻草。金秀賢代表律師在會上公開金賽綸脫離Gold Medalist後，她的新舊事務所高層對話錄音，證明新公司已知悉有關律師信只是「例行手續」，並向金賽綸表明舊東家不會追債，着她毋庸擔心。

記者會結束前，金秀賢一方表明以誹謗為由，入稟首爾中央地方法院控告金賽綸遺屬、自稱是「姨母」的爆料者，以及「橫豎研究所」負責人等索償120億韓圜（約6350萬港元）；另一方面，在事件水落石出前，他將暫別幕前，直至清白才考慮復出，「我可以接受任何批評，但沒有做過的事，我一定會證明沒做過，我想向所有仍然相信金秀賢的人表明這一點，謝謝大家」。

據稱金賽綸未成年拍拖照續曝光

「橫豎研究所」主持金世義昨晚如常開直播，對金秀賢提告不以為然，更出言挑釁：「索償120億？我才不怕，已跟遺屬表明會戰鬥至最後一刻。」又指金秀賢的手機通訊對話分析結果並不可信。頻道公開一段長約19秒的影片，聲稱金賽綸在2018年6月20日拍攝，當時金秀賢正服兵役，放假期間到女方家中品嘗辣雞湯，桌上更放有燒酒和酒杯，令人懷疑他跟未成年少女一起喝酒。另一短片則拍於翌日中午，二人在唱卡拉OK，金世義質疑金秀賢在香閨過夜，然後繼續吃喝玩樂。除此之外，頻道亦上載二人一起滑雪的合照，以及聲稱是金秀賢為女友拍下的「牀照」，只見金賽綸獨自睡覺，但未有標明日期。

雖然金秀賢受盡千夫所指，社交媒體Instagram更現脫粉潮，醜聞曝光至今已流失超過100萬追隨者，但部分粉絲依然不離不棄，昨日在記者會舉行的酒店附近，有粉絲租用應援車停泊，並展示金秀賢照片及「我們永遠支持他」、「愛會戰勝仇恨」等標語；另外，也有粉絲在社交媒體貼文並附上#WeStandwithKimSooHyun標籤，為偶像打氣。

相關字詞﹕橫豎研究所 金賽綸 金秀賢

上 / 下一篇新聞