明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《摘星廚神．巴黎夢》欠驚喜 木村拓哉獨撐大局

【明報專訊】日本「萬人迷」木村拓哉主演電影《摘星廚神．巴黎夢》去年底在日本上映，截至3月初當地累計279萬入場人次，進帳40億日圓（約2億港元），勝過木村伙拍《前男友的遺書》綾瀨遙合演的古裝片《The Legend & Butterfly》，後者僅收24.7億日圓（約1.2億港元）。《摘》片票房不錯，但敘事力不足，下廚場面也沒有驚喜，木村成為全片最大賣點。

名廚小林圭擔任顧問

《摘星廚神．巴黎夢》原為日本TBS電視台劇集《摘星廚神》，2019年播出時收視報捷，全劇平均12.9%，最高16.4%。會開拍電影版，因《摘》劇結束時，木村拓哉與台前幕後均表示「希望有續集」，當時木村已有「巴黎三星餐廳」的故事概念。其後法國餐廳KEI的日本名廚小林圭2020年拿下法國米芝蓮三星，木村深信續集應以巴黎和日本名廚為骨幹，可惜受新冠疫情影響，開拍計劃延後。其實電影上映前，TBS推出了特備劇《摘星廚神 東京特別篇》造勢，香港觀眾可以在影視串流平台myTV SUPER或Max收看《摘星廚神》。

《摘星廚神．巴黎夢》講述名廚尾花夏樹（木村拓哉飾）主理的Grand Maison Tokyo餐廳在日本獲得米芝蓮三星後，與副廚早見倫子（鈴木京香飾）決定遠赴巴黎開分店，尾花下定決心要成為首名在法國拿到米芝蓮三星的日本廚師。然而名廚雲集的巴黎，他的餐廳只拿到兩星，若要再升一級，除了要拿到上乘食材，也要找到餐廳特色。尾花在一場盛大晚宴中失誤，餐廳面臨倒閉危機，尾花與廚房內外的同事亦出現分歧及爭執。尾花與昔日的師父約定，若下次米芝蓮評選中未能得到三星便會離開法國，他最後能否達成夢想？

電影版故事概念來自木村拓哉，且是描述日本名廚在巴黎拿下米芝蓮三星，也像是名廚小林圭的個人經歷。事實上，過去5年在巴黎唯一亞洲人主理的「三星」餐廳只有KEI。小林圭擔任此片顧問，分享了在巴黎當三星大廚的心得，並監督戲中所有菜餚。小林圭表示，「要獲得三星其實很簡單：讓每名顧客覺得在我們餐廳用餐是一生中最快樂時光。我們認為應該讓每個人得到同樣快樂，無論是常客，第一次來訪，還是米芝蓮評審員」。這概念亦放在片中，尾花最後炮製的盛宴，就是努力為每名食客帶來快樂。

戲中提到外國廚師要在巴黎開店，必須買一個商業特許權，也要與食材商建立良好關係，獲得他們信任，才會把最好食材留給大廚；尾花因沒有頂級鮮肉、海鮮及蔬菜而感到氣憤。非法籍廚師在巴黎似乎受到歧視，還有一幕尾花為了購買頂級魚子醬，拜訪生產商，對方雖然喜歡尾花的菜式，但怕得罪其他客戶而無法向尾花出售最高級魚子醬。「歧視」幾乎貫穿全片，然而化解方法卻沒有詳述，只輕輕帶過，有點可惜。

香港版本少5分鐘內容

戲中另一主線是尾花身為主廚，對廚藝、味覺和品味有絕對自信，為人卻難以相處，對同事苛刻，不願聽別人意見。由於餐廳只拿下兩星，他因此十分焦慮。木村演繹角色的低潮期表現較好，到電影尾聲描述尾花從人生低谷反彈，就拍得不夠仔細，未能突顯角色的心情轉變。

電影以法國餐廳為主題，烹調過程卻不多，只展現製成品。戲中呈現多道精美菜式，例如赤紫蘇沙冰、韓式生扇貝、稻草煙熏龍蝦、柚子雪葩配廿四個月熟成甘地芝士等，可惜只看到食物華麗一面，觀眾感受不了到底有幾好味、製作過程的心機等；相反早前上映的《孤獨的美食家》，更能讓觀眾感覺到食物的「味道」。

此片包含元素太多，既要描述主廚與其他角色的分歧與關係，也要描述日本廚師在巴黎受到歧視，還要創作米芝蓮三星美食，導致各部分敘事不足，讓人感覺木村拓哉就是電影賣點，其他角色只屬陪襯。其實扮演甜品師Rick Yuen的韓星澤演戲分不少，表現也不俗。另外，香港上映的《摘星廚神．巴黎夢》比日本版少了5分鐘內容，原來電影分「日本」和「國際」兩版本，香港上映的「國際版」，少了玉森裕太、吉谷彩子、寬一郎、中村杏等演員在日本幫尾花蒐羅食材的戲分。

上映日期：3月27日

相關字詞﹕木村拓哉 摘星廚神．巴黎夢 日本電影 摘星廚神 開箱

上 / 下一篇新聞