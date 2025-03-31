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娛樂

李敏鎬澳門開騷「生擒」男主持

【明報專訊】《問問星星吧》韓星李敏鎬前晚在澳門新濠影滙綜藝館舉行亞洲巡迴粉絲見面會《2025 Lee Minho Asia Fanmeeting Tour 'MINHOVERSE' 》，以歌曲《The Day》揭開序幕。他先以普通話向粉絲問好：「大家好，好久不見。」稱很久沒有跟粉絲見面，也很久沒到訪澳門，對上一次已是2009年到當地拍攝韓劇《花樣男子》。

李敏鎬今次巡迴粉絲見面會不設香港站，吸引不少港迷到澳門捧場，但場內大部分觀眾說普通話，大會亦只安排主持人及翻譯以華語發言。李敏鎬表示在澳門有許多美好回憶，曾到訪大三巴，並透露完騷後打算再夜遊一番，但泄露了行蹤，恐為他人帶來不便。李敏鎬被要求向台下粉絲送上飛吻，他即表示需要有一個「對象」才可送吻，繼而「生擒」身旁男主持嚴崇天，大搞氣氛，惹來全場粉絲起哄。

李敏鎬透露今年工作大計，主演的新片《全知讀者視角：滅世預言》7月會在韓國開畫，香港也會緊貼上映。接着開拍新片及劇集，「之前有粉絲投訴，相隔太耐才有新作，故我打算不休息，多接拍新劇新戲。」談到近作《問問星星吧》他情緒最激動的場面，台下有粉絲高呼「牀戲」，李敏鎬似乎聽不到，他選了孔孝真在太空營救他的一幕；又重演《繼承者們》的經典場面，用普通話跟粉絲說「我是不是想你了」及「要去我家嗎？」

整場見面會歷時約兩小時，李敏鎬更換三個造型，帶同樂隊演唱多首歌曲，包括《Always》、《Be My Last Love》及《Without You》等，並翻唱韓國男歌手Nerd Connection的《Good Night Good Dream》；又與粉絲玩遊戲，李敏鎬畫公仔讓粉絲猜謎，他還即場送「福利」跟粉絲十指緊扣對望。最後不忘用普通話冧粉絲說「我愛你們」、「你真棒」。

記者：蘇珮欣

相關字詞﹕澳門 粉絲見面會 李敏鎬

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