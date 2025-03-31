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Sulli胞兄暗示金秀賢要求「收聲」

【明報專訊】《殺手代父》金賽綸上月陳屍住所，終年24歲，她的遺屬最近透過YouTube頻道「橫豎研究所」爆出她未成年跟《淚之女王》金秀賢秘密拍拖6年，連日來公開多張手機通訊對話截圖。另一方面，曾與金秀賢合演韓片《Real》的女團f(x)前成員Sulli，2019年10月自殺身亡，終年25歲，其胞兄透過社交媒體發文，要求金秀賢及其事務所Gold Medalist交代當年要求Sulli演出露點牀戲的來龍去脈，金秀賢方面至今未有回應。Sulli胞兄昨日再於社交媒體發文，雖然未有點名，但疑暗示金秀賢方面向他施壓，要求他「收聲」，Sulli胞兄說：「不跟我直接對話，去找我媽媽告狀真好啊，懦夫！花48小時想到的就只是打電話給我媽媽，叫我收口嗎？真的認證你是個白癡。」

當年《Real》最初由李政燮執導，其後與電影公司意見分歧，改由金秀賢的表哥李沙朗頂上導演之位，李政燮前晚在社交媒體表示，他不是《Real》導演，沒資格說話，但指出製作公司當年公開選拔女主角，早已說明有大尺度裸露戲，但他未有參加選拔，由製作公司選出8人，他再於當中挑選了《問問星星吧》韓智恩，以及選了《鬼怪》男星趙宇鎮參演。

「橫豎研究所」昨晚在直播中表示金賽綸遺屬會視乎金秀賢的回應，再有相應行動。主持金世義稱遺屬已找到金賽綸生前使用過的5部手機及4部電腦，暗示手握許多資料。金世義前晚指金秀賢與金賽綸交往期間曾搭上一名女演員。另外，他又表示與金賽綸相熟的《美好世界》車銀優未有到靈堂致祭，後者經理人幫金秀賢接觸金賽綸家屬，聲稱會為他們安排向《Dispatch》爆料，然而該媒體一直被指與Gold Medalist素有交情。

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