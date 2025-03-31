Sulli胞兄暗示金秀賢要求「收聲」

當年《Real》最初由李政燮執導，其後與電影公司意見分歧，改由金秀賢的表哥李沙朗頂上導演之位，李政燮前晚在社交媒體表示，他不是《Real》導演，沒資格說話，但指出製作公司當年公開選拔女主角，早已說明有大尺度裸露戲，但他未有參加選拔，由製作公司選出8人，他再於當中挑選了《問問星星吧》韓智恩，以及選了《鬼怪》男星趙宇鎮參演。

「橫豎研究所」昨晚在直播中表示金賽綸遺屬會視乎金秀賢的回應，再有相應行動。主持金世義稱遺屬已找到金賽綸生前使用過的5部手機及4部電腦，暗示手握許多資料。金世義前晚指金秀賢與金賽綸交往期間曾搭上一名女演員。另外，他又表示與金賽綸相熟的《美好世界》車銀優未有到靈堂致祭，後者經理人幫金秀賢接觸金賽綸家屬，聲稱會為他們安排向《Dispatch》爆料，然而該媒體一直被指與Gold Medalist素有交情。