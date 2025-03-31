GD世巡揭幕 粉絲捱冷等73分鐘 古天樂現身VIP席 劉在錫率RM村姑頭現身

文：蘇珮欣

GD第3次舉行個人世界巡迴演唱會，前日在京畿道高陽綜合運動場開鑼，吸引6萬粉絲捧場。門票早前火速售罄，還掀起「黃牛黨」炒飛。GD日前宣布會從演唱會收益撥出3億韓圜（約160萬港元）捐給慶尚北道山火災民。

昨晚遲半小時開騷

GD前日首場演出，有不少韓星捧場，包括《Running Man》劉在錫率領池石鎮、Haha及梁世燦現身，他們還模仿GD的「村姑」頭巾造型；另外，《搜查班長1958》李東輝、2NE1的Dara、Monster X成員I.M、GD胞姊權達美及其演員丈夫金敏俊等。古天樂也飛到韓國睇騷，有網民拍得他站在VIP席，身旁有一名女子，有網民指女方疑是GD胞姐權達美，亦有網民稱可能是台灣創作歌手徐佳瑩。

GD首場個唱並不順利，原定下午6時半開始，主辦單位在開騷前5小時宣布，由於天氣惡劣會出現強風，以安全為由延至7時開場，最終也未能準時開騷，觀眾在場內捱凍多等43分鐘GD才現身。他在台上親自就延遲73分鐘開場道歉，「天氣很冷，演出延遲了，很抱歉」。據悉昨晚尾場同樣因天氣而延遲半小時開始。

昨晚太陽大聲任嘉賓

據韓媒報道，GD演出期間一度落台，想與觀眾近距離接觸，惹來大批粉絲離座衝前包圍他，場面混亂，但無損GD演出心情。他全晚換了多個造型，獻唱不少經典歌曲及新作，兩場均邀請了2NE1成員CL擔任嘉賓，二人合唱《The Leaders》。昨晚尾場，BigBang成員太陽與大聲擔任嘉賓，與GD同台唱出《Home Sweet Home》。大會更利用無人機砌出GD樣子，場面壯觀。GD透露明年是BigBang出道20周年，會與隊友跟粉絲一起迎接BigBang的「成人禮」。

據韓媒報道，首場演出完結後，會場內外佈滿垃圾，相關照片昨日在網上瘋傳，惹來爭議，垃圾堆積如山，附近居民怨聲載道。有粉絲自行發起在尾場協助清理垃圾，還向警方舉報在場外販賣門票的「黃牛黨」。

GD早前公布世巡首階段海外場次，5月起依次於東京、馬尼拉、大阪、澳門、台北、吉隆坡、雅加達及香港開騷，香港站定於8月9及10日假亞洲國際博覽館舉行，門票資料尚未公布，料將掀起搶飛熱潮。