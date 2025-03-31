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娛樂

林愷鈴處女劇《三命》 獲杜琪峯溫柔對待 周秀娜拍完要補戲大為緊張

周秀娜拍《三命》親熱戲有難度 林愷鈴見杜琪峯溫柔一面

【明報專訊】杜琪峯（杜Sir）旗下的銀河映像（香港）與MakerVille首度聯手打造12集電視劇《三命》，今晚ViuTV首播。周秀娜、林愷鈴、陳倩揚和伍詠詩飾演的角色在不同平行時空出現，與陳國拜飾演的「駱澤信」（蘇家樂演年輕版）發展互相糾纏的交錯關係。陳倩揚自認演技屬BB班，感恩被選中，首次跟杜Sir合作大嗌緊張。林愷鈴難忘杜Sir跟她解釋劇本，爆對方溫柔一面。周秀娜稱拍完劇收補戲通知大為緊張，以為自己表現出問題，原來為交代劇情才鬆一口氣。伍詠詩則難忘杜Sir親自為演員排戲，講解如何處理角色。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

周秀娜、林愷鈴、陳倩揚及伍詠詩均覺《三命》題材非一般，假設一個人做出不同選擇，會有不同的命運結局，恍如玩「人生畫鬼腳」遊戲。林愷鈴與陳倩揚分別飾演年輕版和成熟版「林海琪」，兩人同演一個角色，各有壓力。陳倩揚第一次與杜Sir合作，亦是首度接拍ViuTV劇，形容由收到電話邀請、試造型、圍讀劇本了解角色到真正拍攝，過程好夢幻，自知演戲經驗淺，能被選中感覺驚喜又感恩，「對上一次拍劇是2016年，相隔差不多6年（2022年開鏡）再演戲，心情特別緊張，加上對手陳國邦是很出色的演員，論演技我是『BB班』，所以特別花時間跟導演傾偈，清楚了解角色才開工」。

林愷鈴稱本色演出

4女主角中，林愷鈴年紀最輕，拍攝時約21歲，偏偏安排她是男主角「阿信」的初戀，又要演橫跨25歲至34歲階段，非常考演技。她稱多得美術指導兼服裝造型師余家安的造型設計，助她入戲。林愷鈴承認演出有很多不足之處，補戲是理所當然，獲益良多，笑說是本色演出，「這部劇2022年拍，是我第一套電視劇，當時真的很新。補戲沒有被杜Sir罵，他會解釋劇本給我聽，其實杜Sir都有溫柔一面。例如『林海琪』這漫畫家角色，是充滿夢想和追求浪漫，杜Sir淡淡然問我，知不知道浪漫是什麼？原來就是打破生活規則的事情。自問真人都幾浪漫，『林海琪』暫時是我演過的角色中最似自己本人」。林愷鈴覺得與角色性格相近外，連劇中名字也近似，好像是緣分安排由她演出。

周秀娜難忘親熱戲多對白

周秀娜劇中飾演任職地政總署公務員的單親媽媽，育有一對子女，角色表面看似難度不大，拍完後收到補戲通知，她大為緊張，當刻還以為自己演出有問題，實際是經剪接後，杜Sir認為重拍是為交代劇情，彌補一些不足地方，令觀眾看得更易明白。她最難忘與陳國邦補一場「車震」戲，「我們在車廂的親熱戲，原本已拍完，補戲只為增加神秘感，所以選在凌晨拍攝，地點改在僻靜的巷子，比較合情合理。拍攝過程不算辛苦，只是在私家車內，環境空間好狹窄，最搞笑是拍親熱戲，同時要講大量對白，場戲既要一邊傾電話一邊做動作，認真有些難度」。

伍詠詩演大肚婆 行路姿勢被抽秤

伍詠詩非首次與杜Sir合作，有一定熟悉亦明白對方要求，贊成補戲有助觀眾理解劇情，透露其角色「阿瑩」要演3個不同階段，有一定壓力，「有場戲我演大肚婆，需要推中風的爸爸行斜路，還手拖小朋友過馬路，劇組對我的行路姿態很仔細留意和執著。杜Sir親自為演員排戲，講解應該如何處理，再讓演員之間尋找默契和節奏感，對我來說印象特別深刻」。

化妝：Circle Cheung@ndnco.co（周秀娜）、Zoey Chin（林愷鈴）

髮型：Keith Wong@Artify. Lab（周秀娜）、Veron Chan（林愷鈴）

服裝：SANDRO（伍詠詩）、Ralph Lauren（林愷鈴）

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相關字詞﹕伍詠詩 陳倩揚 林愷鈴 周秀娜 三命

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