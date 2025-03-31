爆翁嘉穗「貪錢」惹禍 鄔友正封嘴自保 陳茵媺撐老公陳豪靚仔有型 不似「父女戀」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

朱玲玲、趙雅芝、翁嘉穗與丈夫鄔友正、陳茵媺、陳法蓉、向海嵐、曹敏莉、王愛倫、劉倩婷、朱凱婷、唐麗球、宋宛穎、黃嘉雯和梁凱晴等出席晚宴，賈思樂、王灝兒（JW）和譚輝智任表演嘉賓。趙增熹捐出親自監製一張唱片拍賣籌款，最後由翁家穗以4.5萬投得，送給喜歡唱歌的丈夫鄔友正。

鄔友正直播上癮 想做KOL

鄔友正早前在社交平台上載兩年多前感染新冠病毒的病重照片，承認當時情况很危險，幸好痊癒，現在十分健康，驗身報告很好，因為開始玩社交網，便跟大家分享。他表示玩社交平台原因是公司產品在內地太多假貨，「呻吓」發覺幾有效，便一直玩，現在希望一個月直播4次，想做KOL。鄔友正之前在網上發文爆老婆「貪錢」惹禍，之後可會小心一點？他說：「其實都好大約束，因為我冇所謂，但佢好有所謂，又不是犯法害人，不過她嘈得好犀利，以後牽涉到她的事不講。」翁嘉穗表示因透過朋友才知道，所以要向老公表達不滿。

陳茵媺透露老公陳豪因忙拍無綫新劇《俠醫》未能陪伴到場，好友朱凱婷當會長，一定要來支持。早前她在社交平台貼日常短片，有網民稱她保養得太好，與年齡相差10年的陳豪似「父女戀」，陳茵媺表示被讚感開心，又為丈夫平反，「我覺得老公依然保持好型好靚仔，很完美，不覺得他老，平時佢都有做護膚，亦一起健身保養，不過他最近太忙，可能拍完劇可以休息會精神些」。她稱陳豪忙得連雙方生日也沒時間慶祝，唯有先與好姊妹慶祝，遲些再一起補祝，「希望生日禮物可以和丈夫二人世界去旅行拍拖」。

陳茵媺不知「劉馬車」是誰

陳茵媺早前在超市遇綽號「劉馬車」的網絡紅人劉駿軒並應邀合照，對方將拍到她兩子的照片放上網，她稱不知「劉馬車」是誰，一向歡迎被邀合照，不過不想小朋友被影，「我要保護小朋友，不太想他們上鏡，小朋友因為禮貌，很興奮對着鏡頭say hi，下次會小心點，不會不開心，從不會理邀請我合照的人是什麼背景，如果想影合照會盡量滿足對方」。

JW避談是否約滿無綫 擬自資出歌

宋宛穎、黃嘉雯與梁凱晴衣著性感，宋宛穎稱為穿露肩及腿裙戒食飯幾日，「瘦了兩公斤，本身不是很肥，但想再瘦多一點，上鏡輪廓較靚」。黃嘉雯表示所穿的公主長裙很重，很怕跌下來，最擔心被人踩到。梁凱晴為穿性感裙減肥，表示只想配合主題，感覺仙氣一點。

JW穿大露背貼身裙曬收身成果，透露最近勤力打網球和羽毛球，還與陳瀅上室內單車班，一齊瘦。她稱兩年前已籌備出新歌，一直出不到，決定今年儲錢做五六首新歌，每首自資6位數字，「現在要供樓，又要儲錢做歌，不過一直有儲錢，又有做生意，還有密密接工作，父親有教我投資，沒想過識個歸宿幫手，總之所有都是靠自己，希望可以做到自己鍾意的音樂」。對於花千元買名設計師膠拖鞋，JW解釋因很喜歡對方的設計，間中才會買禮物𧨾自己開心。問到是否拍夠了劇集？她說：「鍾意一樣嘢係唔會夠，覺得是時候要唱歌，想重投歌手身分。」是否將與無綫完約？她支吾以對說不知。

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