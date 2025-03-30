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娛樂

高雄開騷未盡完美 張學友要唱到70＋

【明報專訊】63歲「歌神」張學友近年忙於舉行《張學友60＋巡迴演唱會》，其間4度因身體不適取消演出，健康狀况引起關注。他一連三場高雄演唱會前晚開鑼，感性表示近年經歷很多事，其中最大是身體變差了，他懷疑自己還未完全康復，導致吹口哨時不太吹得響。不過他稱雖然自己老了，但還很努力去保持自己，會一直做下去，希望大家不要嫌棄，到開「70＋」演唱會時，會做得更好。

張學友上月迎來第1000場個人巡迴演唱會，成為首名突破千場的華語歌手。不過本月初他因身體不適，取消3場廣州演唱會，是繼上海、台北及杭州後，第4度因身體不適取消巡唱場次。他月中在廣州補場演出時，仍未完全康復，演唱期間不時以手巾抹鼻水。當時他笑對觀眾，自認狀態一般，指當晚演出不是真正的張學友，而是傷風版的張學友。

口哨吹不響 認身體變差

張學友前晚巡唱至高雄站，為一連三場演出揭開序幕。他站在高台出場獻唱《留住這時光》，之後再唱《Ooh La La 》、《馬路英雄》及《情不禁》3首快歌，現場觀眾氣氛高漲。他連續唱12首歌後才跟觀眾打招呼，他說：「上次來到高雄應該是2019年了，中間的6年經過了很多事情，最大的事情就是身體變差了。」他有感本想以最佳狀態和大家見面，但之前病了，導致唱《等你等到我心痛》時，口哨聲吹不響，「我已經在後面練了很久了，吹來吹去就是這樣很小聲，我開始懷疑自己可能還沒完全好」。觀眾隨即報以熱烈掌聲及歡呼聲表示支持，不少觀眾讚他表現已很好。

曬一字馬「我還可以」

張學友全晚落力獻唱，他提到「60＋」，笑着跟觀眾說：「我也是第一次60＋，不要緊張，很快輪到你的！我是非常戰戰兢兢來過60＋的生活，每個人的60＋都不是一樣的，有些人選擇釣魚，有些人選擇一直打麻將也是沒問題的。我喜歡唱歌，難道不可以嗎？何况我還可以。」他一邊說、一邊做出招牌一字馬，觀眾尖叫不停。

學友又感性表示會一直唱下去，「我會一直做下去，希望大家不要嫌棄，我是老了，可是我還是很努力地去保持自己，我會加油的」。隨後又說：「我回去要把身體搞好一點，把口哨再吹好一點，希望開70＋演唱會的時侯，我兩樣都可以做得更好，如果可以，我們70＋再見一次。」全場觀眾歡呼聲震耳欲聾。他最後唱《吻別》結束首場演出，與觀眾均依依不捨說再見。

娛樂組

相關字詞﹕高雄 張學友60+巡迴演唱會 張學友

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