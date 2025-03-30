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娛樂

陳鍵鋒身處曼谷報平安 蔡一傑︰整個人都在搖

【明報專訊】緬甸前日發生黎克特制7.7級地震，至昨午造成逾千人死亡，逾2300人受傷，仍有多人失蹤。地震發生時，泰國多區有明顯震感，曼谷翟道翟區一棟正在施工的摩天大樓全座倒塌，有多人死亡，40多人失蹤。除在曼谷定居的羅敏莊及胡慧冲，蔡一傑、陳鍵鋒及關楚耀的太太Joann事發時亦身在當地，他們在社交平台發文報平安。

陳鍵鋒去年到曼谷學廚藝，上載身在當地街頭的自拍照及留言：「多謝大家關心，報個平安。」蔡一傑事發時在酒店房，拍下房門及吊燈不斷搖晃的片段說︰「巧遇泰國第一次地震，好彩我住2樓，走得快好世界。」他指好搖，整個人都在搖。之後離開酒店房到街上暫避，拍攝到很多人不敢留在大廈內走上街的情况，還避開一些剛建起的大廈，驚會倒塌。

關楚耀太太︰全部人都跑

Joann拍下當地市面情况說︰「嚇死了，一落車見到全部人都跑，原來地震。」她回酒店後再發文報平安，表示在酒店大堂等了很久不准上房，好多人穿著揼骨衫就逃亡，也多人無著鞋，還有游完水只穿泳褲。她早前與關楚耀到冰島旅行遇超級暴風雪，今次又在曼谷遇上地震，自嘲「黑腳」。

Joann回酒店房見化妝品沒跌落地以為OK，原來廁所的牆裂了，瓷磚鬆鬆哋，晚上再外出，拍下大廈有建築物搖搖欲墜的危險畫面，說好得人驚，指身在曼谷的人都要不停抬高頭望。她昨日到了拜四面佛的地方。

娛樂組

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