孫慧雪自嘲「姐姐剋星」難破宿命 簡淑兒百分百信任麥大力

孫慧雪離巢無綫後亦愈來愈富貴，早前以貴婦Look現身馬場拉頭馬，她澄清馬主是老爺，自己是去沾光的馬主新抱，「很多人話我沒畀貼士，見標題話我贏了幾百萬，啲人還不停問我為何不請食飯」。自稱「姐姐剋星」的她，繼之前外傭洗黑錢走佬，之後的外傭又找到有錢人嫁辭工，經中介聘請了又臨時甩底，「有好多人話想幫我打破宿命，介紹不同中介給我，但都打破不到，也考慮自己開外傭公司」。

簡淑兒男友麥大力早前升任大客機正機長，身價急升，她笑言很多人恭喜她，但恭喜沒有用，因她與男友財政獨立。可會好事成雙，升職後結婚？她稱跟男友傾過結婚話題，但對方未求婚。雖然機師予人花弗感覺，不過她百分百信任男友，「不要看他樣子好似playboy，其實他的人生只有工作和飛機。很多人問我可擔心男友出去玩，其實他好乖不多外出，有時他講飛機我都聽不明，如果他跟其他女生傾這話題，應該無人跟他傾」。她稱將來婚後亦會繼續工作。

七仙羽：暫時不要去日台

七仙羽早前預測世界各地的天災被指一一應驗，她表示不想發生，預測只想大家警惕避過災難。她勸告暫時不要到日本或台灣玩，「如一定要去，建議大家留個全名畀我，可以免費幫你念經祈求平安」。

記者：林祖傑