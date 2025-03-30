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娛樂

否認獲力捧取代陳豪 張振朗︰佢係超級大前輩

【明報專訊】張振朗、劉穎鏇、劉佩玥、丁子朗及郭柏妍等昨日到觀塘出席無綫劇《奪命提示》宣傳活動，眾人化上傷痕妝以拳手造型亮相，並接受體能考驗，劉穎鏇用腳夾着張振朗的腰凌空做sit up，大騷強勁腹肌；丁子朗則被郭柏妍坐在身上做掌上壓。現場播出張振朗與劉穎鏇劇中搞笑親密片段，後者稱拍其中一場親密戲時有很多步驟，要記着才拍得順暢，她有掌摑張振朗場面，為求真實感真打。張振朗笑言差不多被打8次，又透露陳山聰與劉佩玥的親密戲更激。

張振朗憑《反黑英雄》入圍「2025紐約電視電影節」男演員組別，他表示能入圍已滿足，暫時未知會否出席頒獎禮。今次是他首次在歐美地區獲提名，希望能將好運帶給《奪命提示》。被指取代陳豪獲公司力捧？他說︰「陳豪是超級大前輩、大師兄，沒人可取代他或接到他的棒，我會繼續做喜歡的事。」有報道指他拍新劇《模仿人生》時表現避忌，跟台灣女星姬天語零交流。他解釋當日是拍跟蹤場面，所有事都是自然發生，工作時不會刻意避開女拍檔。劉穎鏇與劉佩玥聞言立即蹺住張振朗，他笑說︰「其實我是跟兩個男人拍劇！」劉佩玥參演劇集《巨塔之后》延播，她不知道原定何時推出，無論幾時播都很期待。

郭柏妍想嘗試做打女

丁子朗與郭柏妍劇中有不少動作場面，前者親身上陣，稱好有挑戰，希望觀眾喜歡。郭柏妍自認體能上差少少，感謝監製和武指讓她看上去很打得，希望觀眾會覺得她有進步。會否想向打女方向發展？她說有機會想嘗試，又透露有場戲要踢張振朗重要部位，為求真實感真的大力踢落去，對方有做安全措施。

記者：鍾偉茵

相關字詞﹕奪命提示 郭柏妍 丁子朗 劉佩玥 劉穎鏇 張振朗

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