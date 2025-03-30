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娛樂

姜糖疑學神徒無人機慶生 姜濤撐粉絲「無話抄唔抄」

姜濤撩小妹妹慘食檸檬 回應歌迷安排無人機慶生被指抄襲

【明報專訊】姜濤連續3年參與連鎖快餐店「兒童愛心馬拉松」活動，明年想落場跑，但要視乎右腳膝頭舊患，因有時會少少痛及有風濕。下月26歲生日的他獲後援會安排無人機及海上煙火表演等活動慶祝，有神徒（盧瀚霆粉絲）指姜糖（姜濤粉絲）抄襲用無人機慶生。他認為是小部分粉絲之間輿論，無話抄唔抄，相信兩邊粉絲不會太在意。在CHILL CLUB頒獎禮「跳唱歌曲」、「流行歌曲」及「年度歌手」均躋身五強，他稱平常心面對，獎項是認可，但不代表一切；對新設獎項「人人樂壇 年度歌手大獎」亦隨緣。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

姜濤昨日到跑馬地出席「兒童愛心馬拉松」活動，聯同林海峰、葛民輝、阮小儀、森美及黃正宜等上台跟參加者做熱身，姜濤身邊的小妹妹表現冷淡，即使主動撩她仍被派檸檬，令姜濤忍不住笑。被現場粉絲稱呼「姜濤哥哥」，他表示看到過往宣傳片也十分感觸，「很開心及榮幸連續三年做慈善大使，因很多前輩都有參與這活動，令我覺得有使命感傳承愛心」。他透露入行前，由銅鑼灣乘電車到跑馬地的連鎖快餐店兼職通宵更，「當時成績不好，老師話可以在快餐店教我數學」。

右膝舊患時好時壞

姜濤完成起步禮後表示想落場跑，希望明年有機會，但也要看右腳膝頭狀况，「因有時會有少少痛，要就住，時好時壞，就算今（昨）日天氣好，都有少少風濕，睇醫生都無用，沒解決方法，只能自己注意，痛時就郁少啲」。他表示最近開始為MIRROR的小組活動、團體歌及個人新曲忙碌。談到早前擔任Super Junior成員圭賢的演唱會嘉賓，他表示開心，在韓國拍綜藝節目已開始學習韓文，「自己用了一些方法拼音，希望有多些機會跟不同國家的人交流，覺得跟誰合作都是榮幸，任何前輩都有值得學習的地方」。

籲大家改口叫叔叔

姜濤下月底26歲生日，笑言不能再稱呼他哥哥，要改口叫叔叔。後援會安排無人機及海上煙火表演，他表示多謝粉絲為他做這麼多，只要大家開心就得，「愈來愈覺得變了不是我的生日，是一個節日讓大家開心，正日就依傳統讓粉絲留在銅鑼灣開心，我亦可能會有作品推出，因每年生日都會派一首歌，今年想以作品呈現對生日的想法，希望可趕及，保持到這個傳統」。對於神徒指姜糖抄襲用無人機為偶像慶生，姜濤說：「我覺得無話抄唔抄，一定是小部分粉絲之間的輿論，相信兩邊粉絲都不會太在意邊個抄邊個，望大家抱輕鬆心態，粉絲都是想支持偶像開心，無話要什麼形式。」

獎項不代表一切

下月舉行CHILL CLUB頒獎禮，姜濤在「跳唱歌曲」、「流行歌曲」及「年度歌手」均躋身最後五強，問對哪個獎較有信心？他說：「以平常心面對，對我來講，任何結果都會開心，覺得有獎固然開心，就算無獎也不代表付出的努力白費，我覺得每個歌手都是這樣，獎項可以是一個認可，但不可以代表一切。」由現場觀眾投票選出的「人人樂壇 年度歌手大獎」是否最大機會奪得？他說：「隨緣啦！每個頒獎禮都有不同機制，覺得大家做好自己作品就得。」

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相關字詞﹕盧瀚霆（Anson Lo） 姜濤

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